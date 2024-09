Formel 1: Lawson unter Druck – Top-Talent droht schnelles Aus

Ab dem Großen Preis der USA wird Liam Lawson in die Formel 1 zurückkehren. Der Neuseeländer übernimmt den Platz von Daniel Ricciardo bei den Racing Bulls. Ein Cockpit für 2025 hat er damit aber längst nicht sicher.

Schon vor seinem ersten Rennen bekommt Liam Lawson eine deutliche Ansage von Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko. Weitere Talente warten nur auf ihre Chance in der Formel 1.

Formel 1: Lawson muss liefern!

Sechs Rennen hat Lawson nun Zeit, um die Bosse zu überzeugen. „Ich habe jetzt mal bis zum Ende der Saison“, bestätigte Lawson in einem Interview mit dem New Zealand Herald. „Ich werde im Saisonverlauf dann mehr erfahren, wie es aussieht. Aber für den Moment, ja, sind es diese sechs Rennen.“

Er ist sich bewusst, dass er den Platz nicht geschenkt bekommt: „Ich muss Leistung bringen. Ich muss meinen Wert in der Formel 1 unter Beweis stellen und einen ähnlichen Job abliefern wie im Vorjahr. Denn damit habe ich mir diese neuerliche Chance verdient. Ich muss also einfach genug leisten, um nächstes Jahr in diesem Cockpit zu bleiben.“

Hadjar und Co. scharren mit den Hufen

Denn in trockenen Tüchern ist sein Platz für 2025 längst nicht. Bei Red Bull scharrt eine ganze Reihe von Top-Talenten schon mit den Hufen. „Wir haben eine gute Anzahl von Nachwuchsfahrern“, sagte Dr. Helmut Marko bei „Formel1.de“. „Das ist Hadjar, das ist Lawson, das ist auch Iwasa – ohne jetzt irgendwo diese Reihenfolge einer Wertung zu unterziehen.“

Weiter erklärte er: „Wir müssen in die Zukunft schauen, und wir wollen auch Vergleiche haben: Wo steht Lawson im Vergleich zu Yuki? Um dann für die Zukunft zu wissen: Wie sieht die Fahrerpaarung bei den beiden Teams von uns aus?“