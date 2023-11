Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Nächster bitterer Rückschlag für Hamilton

Einst kämpfte Lewis Hamilton in der Formel 1 um Titel und Rennsiege. Siebenmal kürte sich der Mercedes-Star zum Weltmeister. Doch seit einigen Jahren hat er absolut keine Chance gegen die Red-Bull-Dominanz um Max Verstappen.

In der laufenden Saison lief es immerhin ganz ordentlich. Einen Sieg konnte Hamilton zwar nicht einfahren, dennoch hatte er nach dem dritten WM-Titel von Verstappen ein großes Ziel im Auge gehabt. Das ist jetzt für den Formel-1-Star nicht mehr möglich.

Formel 1: Bitterer Rückschlag für Hamilton

Die Formel 1 war beim 21. Rennwochenende in Las Vegas zu Gast. Nachdem es zu Beginn zu einem Gullydeckel-Fiasko kam, wurde das Rennen am Sonntag (19. November) zu einem echten Highlight. Zahlreiche Überholmanöver, ständige Wechsel an der Spitze und etliche Safety-Car-Phasen.

Auch interessant: Der Las-Vegas-GP zum Nachlesen >>>

Am Ende holte sich Max Verstappen seinen 18. Sieg in der laufenden Saison, nachdem Charles Leclerc zuvor sich die Pole-Position geholt hatte. Der Monegasse schnappte sich in der letzten Runde den 2. Platz vor Sergio Perez. Der Mexikaner durfte sich aber dennoch freuen.

In den vergangenen Wochen lieferte er sich mit Lewis Hamilton ein Duell um die Vize-Weltmeisterschaft. Der Brite holte mit starken Platzierungen immer mehr auf, machte dem ohnehin schon kriselnden Perez gewaltig Druck. Doch in Las Vegas ist die Entscheidung endgültig gefallen.

Perez schnappt sich Vize-Weltmeisterschaft

Mit seinem dritten Platz ist Perez nun Vize-Weltmeister in der Formel 1. „Ich meine, wir haben jetzt elf Weltmeisterschaften gewonnen, aber wir hatten nie P1 und P2 belegt. Das war für uns schon etwas, was gefehlt hat“, freute sich Red-Bull-Sportchef Helmut Marko bei Sky.

Hamilton wurde am Ende nach einer furiosen Aufholjagd nur Siebter. In der Gesamtwertung beträgt der Rückstand auf Perez nun 41 Punkte. Mit nur noch einem Rennen kann der britische Superstar den Red-Bull-Piloten nicht mehr einholen.

Mehr News für dich:

Und in Abu Dhabi, wo das letzte Rennen in diesem Jahr stattfindet, drohen Hamilton und Mercedes der nächste Rückschlag. In der Konstrukteurswertung ist der Vorsprung auf Ferrari auf vier Punkte geschmolzen. Holen Charles Leclerc und Carlos Sainz kommende Woche mehr Punkte, ist der Vize-Titel auch in der Konstrukteurswertung futsch.