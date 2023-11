Formel 1 – Las Vegas Qualifying: Nach großem Strecken-Fiasko – wer schnappt sich die Pole?

Noch zwei Rennen, dann ist die Formel-1-Saison 2023 schon wieder Geschichte. Doch zuvor dürfen sich alle Motorsport-Fans über absolute Highlights freuen. Vor allem der Große Preis von Las Vegas verspricht echtes Spektakel.

Es ist das erste Mal, dass die Formel-1-Piloten diese Strecke fahren. Gerät Max Verstappen vielleicht zum Ende der Saison noch einmal ins Straucheln oder fährt er seine dominante Saison locker zu Ende? Sowohl das Qualifying als auch das Rennen dürften enorm spannend werden.

Formel 1 – Qualifying zum Las Vegas GP im Live-Ticker

Schon die ersten Runden in Las Vegas sorgten für große Diskussionen. Aufgrund eines Streckenfehlers musste das erste freie Training abgebrochen werden. In den folgenden Trainingssessions lief alle glatt. Wer kann die Erkenntnisse aus den Runden nutzen, um das Qualifying bestmöglich zu beenden?

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

09.00 Uhr/Q1: Die Motoren sind heiß, die Fahrer bereit! Rein in den ersten Teil der Qualifikation. Kommt es schon in Q1 zu einer großen Überraschung?

08.55 Uhr: Kurz vor der Qualifikation muss Aston Martin noch einen dicken Rückschlag hinnehmen. Lance Stroll bekommt eine Fünf-Plätze-Strafe für das morgige Rennen. Der Grund: ein Überholmanöver während der Gelbe Flagge im dritten freien Training.

08.45 Uhr: Wo ihr das Qualifying und das Rennen am morgigen Sonntag (19. November, 07.00 Uhr) verfolgen könnt, lest Ihr hier!

08.35 Uhr: Erstmals seit über vier Jahrzehnten gastiert die Formel 1 wieder in Las Vegas. Die Vorfreude auf das Qualifying steigt immer weiter. In knapp einer halben Stunde geht es dann richtig rund!

08.30 Uhr: Die Trainingseinheiten hatten schon einige Überraschungen parat. So fuhr Williams-Pilot Logan Sargeant im dritten freien Training beispielsweise auf einem sensationellen dritten Platz. Es scheint, als würde sich der US-Amerikaner von dem heimischen Publikum beflügeln lassen. Auch Teamkollege Alex Albon fuhr gute Zeiten und landete auf P6. Können die Williams diese starken Zeiten auch im Qualifying bestätigen?

08.15 Uhr: Die Teams hatten eine Woche Pause, um sich von dem wilden Rennen in Brasilien zu erholen und sich bestens auf die Strecke in der Wüste Nevadas vorzubereiten. Verstappen wolle von dem großen Spektakel drumherum nicht viel wissen, für ihn zähle nur der Rennsieg, erklärte der Niederländer vor dem Las-Vegas-Wochenende.

Samstag, 18. November, 08.10 Uhr: Einen wunderschönen Guten Morgen! In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über das Formel-1-Rennen in Las Vegas gesprochen. Nun rückt dieses Highlight immer näher. Mit dem Qualifying steht in weniger als einer Stunde jedoch erst einmal der erste große Härtetest für die Fahrer an.