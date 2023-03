Formel 1: Nach Start-Desaster – pikante Wechselgerüchte machen die Runde

Auch wenn für viele auf den ersten Blick der Mercedes die größte Enttäuschung des Saisonstarts war, ist die Situation für McLaren noch deutlich dramatischer. Der Traditionsrennstall fand sich in der Formel 1 in Bahrain plötzlich am Ende des Feldes wieder.

Während Rookie Oscar Piastri seinen Boliden vorzeitig abstellen musste, fuhr Lando Norris als letzter Fahrer über die Ziellinie. Die Probleme von McLaren sind riesig – und das lässt die Gerüchteküche in der Formel 1 schon nach dem ersten Rennen gewaltig brodeln.

Formel 1: Erste Gerüchte um Norris-Wechsel

Nach Platz fünf in der Vorsaison wollte McLaren in diesem Jahr eigentlich angreifen und den Rückstand auf die Top drei verkürzen. Doch schon nach einem Rennen ist deutlich zu erkennen, dass der Plan der papayaorgangenen Renner wohl nicht aufgehen wird. Rookie Piastri fiel mit technischen Problemen aus und Norris wurde nach sechs (!) Stopps Letzter.

+++ Formel 1: Freundin von F1-Star enthüllt pikante Vertragsdetails – „Wird höchstwahrscheinlich der letzte sein“ +++

Den Rennstall könnte das in eine ungemütliche Position bringen, denn mit Norris sitzt einer der begabtesten Fahrer in ihrem Auto. Der Brite wurde schon von vielen Experten als Nachfolger von Lewis Hamilton auserkoren und häufig mit Wechseln zu den absoluten Top-Teams in Verbindung gebracht.

Norris-Vertrag ein großer Fehler?

Dass Norris seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis 2025 verlängerte, sorgte vielerorts für staunende Gesichter. Der ein oder andere Ex-Fahrer ahnte schon, dass dies ein Fehler sein könnte – und angesichts der großen Probleme von McLaren könnte sich das nun auch bewahrheiten. Norris, dem viele zutrauen, im richtigen Auto den WM-Titel zu holen, steckt mit McLaren vorerst in einer Sackgasse. Den aktuellen Rückstand aufzuholen, dürfte mindestens ein bis zwei Jahre dauern.

Mehr News:

Deshalb starten nun schon die ersten Spekulationen. Laut Karun Chandhok, F1-Experte von Sky Sports, wird Norris ins Grübeln kommen und über einen möglichen Wechsel zu Red Bull oder Ferrari nachdenken. Er spekuliert sogar über mögliche Ausstiegsklauseln und glaubt nicht, dass Norris seinen Vertrag bei McLaren erfüllt.