Formel 1: Plötzlich der Bösewicht – Fan-Wut auf Lando Norris!

Eigentlich hätte es für McLaren in Ungarn allen Grund zum Jubeln gegeben. Der Formel-1-Rennstall schnappt sich den Doppelsieg, Oscar Piastri gewinnt vor Lando Norris. Ausgelassen jubeln wollte aber keiner der beiden. Dafür war in den Runden zuvor zu viel passiert.

Rundenlang versuchte Norris‘ Ingenieur, den Briten dazu zu bringen, Platz für Piastri zu machen. Jedoch wehrte sich der Brite, bis es beinahe zu spät war. Das brachte ihm ungewohnte Reaktionen der Formel-1-Zuschauer ein. Denn eigentlich ist Norris der Liebling von allen.

Formel 1: Folgenschwerer Fehler

Um zu verstehen, was zwischen den McLaren vorgefallen war, muss man zunächst auf den Rennstart blicken. Norris hatte in Ungarn die Pole-Position erobert, Piastri startete direkt dahinter. In der ersten Kurve verteidigte sich Norris gegen den ebenfalls attackierenden Verstappen. Piastri nutzte die Chance, schlüpfte vorbei und führte fortan das Rennen an.

Bis zur 46 Runde sah es so aus, als würde er sicher auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 zusteuern. Dann allerdings entschied sich McLaren überraschenderweise, Norris vor Piastri in die Box zu holen. Die Konsequenz: Der Brite zog vorbei.

Ingenieur bettelt Norris an

Dann begann die vielleicht kurioseste Abfolge an Funksprüchen, die es jemals in der Königsklasse gegeben hat. Zunächst bekam Norris die Info, dass man die Positionen wieder tauschen wolle, sobald Piastri zu ihm aufgeschlossen habe. Weil der Führende aber aufs Gaspedal drückte, wuchs der Abstand, statt zu schrumpfen.

Runde um Runde bettelte Norris‘ Renningenieur im Funk, er solle doch bitte langsamer machen, die Reifen schonen, Piastri vorbeilassen. Beinahe wäre das ganze zur Farce verkommen, zumal Norris bei fünf Sekunden Vorsprung lediglich funkte: „Dann soll er halt aufholen.“ Erst zwei Runden vor dem Ende erbarmte er sich unter viel Zureden dann doch und verlangsamte so stark, dass Piastri vorbeiziehen konnte.

Formel 1: Fans überhaupt nicht glücklich

Klar, einen Sieg will man nicht einfach so hergeben. Allerdings war Norris nur wegen des Unvermögens der Team-Strategen in diese Position gekommen. Deshalb konnten einige Fans nicht nachvollziehen, warum sich der 24-Jährige plötzlich von seiner fiesen Seite zeigte. „Er ist so kindisch und egoistisch“, kommentierte einer bei „X“. „Ich hoffe, dass er gleich irgendeine Panne hat“, meinte ein anderer.

„Es ist wirklich abstoßend, was Norris Piastri antut“, lautete eine dritte Stimme, bevor Piastri dann doch seinen ersten Sieg in der Formel 1 feiern durfte. Aber: Es gab auch Stimmen, die die Schuld bei McLaren sahen. Zumal Norris mit einem Sieg Boden in der Fahrerwertung hätte gut machen können. So steht erstmal die Team-Meisterschaft ganz oben auf der Agenda.