Lando Norris und McLaren sind endlich wieder da, wo sie hinwollen. Der Brite fuhr beim Großen Preis von Österreich in der Formel 1 das gesamte Wochenende im vorderen Mittelfeld mit, kämpfte um wichtige Zähler.

Damit scheint der Turn-Around bei McLaren in der Formel 1 endlich geschafft. Das neue große Update am Auto hat sofort eingeschlagen, Lando Norris meldet sich in seinem papayaorangenen Racer eindrucksvoll zurück.

Formel 1: Norris und McLaren wieder vorne dabei

Nach dem Saisonstart in Bahrain galt McLaren als die große Enttäuschung der Formel 1. Dem Traditionsrennstall hatten eigentlich viele zugetraut, vorne mitzumischen. Stattdessen kämpfte man mit Williams, AlphaTauri und Co. um die hinteren Plätze.

Von Rennen zu Rennen kämpfte sich McLaren zurück. Den endgültigen Durchbruch schaffte das Team nun aber wohl in Österreich. Für das Auto von Lando Norris brachte McLaren ein großes Update mit nach Spielberg – und das zeigte sofort Wirkung.

Im Qualifying landete Norris auf Rang vier, im Sprint-Shootout sogar auf Rang drei. Im Sprintrennen reichte es nach einer unglücklichen Situation nach dem Start, wo Norris weit zurückfiel, nur zu Platz neun. Im Hauptrennen am Sonntag sicherte er sich dann aber Rang fünf und zehn wichtige Punkte in der WM-Wertung. Damit hat er seine bisherige Ausbeute (12) fast verdoppelt.

McLaren kündigt weitere Updates an

Und: Die anderen Teams sollten gewarnt sein, denn das Update ist damit noch längst nicht abgeschlossen. McLaren kündigte nämlich einen Drei-Stufen-Plan an. 50 Prozent-Update in Spielberg und jeweils 25 Prozent des Updates bei den kommenden Rennen in Silverstone und Ungarn.

Steigert sich McLaren weiterhin so kontinuierlich, könnte Lando Norris schon bald wieder um Podestplätze mitkämpfen. Damit hätte der Brite nach dem Saisonstart wohl auch nicht mehr mit gerechnet.