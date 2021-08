Formel 1-Hammer wird konkreter! Löst DIESER Abgang ein Beben aus?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Anzeichen verdichten sich, dass am Ende der Saison eine echte Formel 1-Legende seine Karriere an den Nagel hängt – und damit ein lang erwartetes Fahrer-Domino auslöst.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sind gleich einige Personalentscheidungen fix. Es gibt auch schon Vermutungen, wann sie von den Formel 1-Teams verkündet werden.

Formel 1: Verkündet Räikkönen hier sein Aus?

Als Räikkönen in Australien am 4. März 2001 das erste Mal in einem F1-Auto an den Start ging, kämpfte er mit Legenden wie Michael Schumacher, Mika Häkkinen oder Jacques Villeneuve um Punkte.

-------------------------------------

Diese Fahrer sind für 2022 in der Formel 1 bestätigt:

Mercedes: Hamilton/?

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/?

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

AlphaTauri: ?

Alfa Romeo: ?

Haas: Mazepin/?

Williams: Latifi/?

------------------------------------

341 Grands Prix später sitzt der Finne immer noch im Rennwagen und fährt auf der Strecke mittlerweile unter anderem gegen den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Über ein Karriereende Räikkönens wurde wegen seines Alters immer wieder spekuliert.

Kimi Räikkönen fährt seit 20 Jahren in der Formel 1. Foto: imago images/HochZwei

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird es in diesem Jahr so weit sein. Unter anderem „RTL“, „F1 Insider“ und „Sport 1“ wollen erfahren haben, dass die Entscheidung gefallen ist. Mit 21 Siegen (im Alfa Romeo wird mutmaßlich keiner mehr dazu kommen) und dem Weltmeistertitel von 2007 geht es in den Ruhestand.

Der französische Fernsehsender „Canal+“ spekulierte am Rande des Belgien-GPs bereits, dass die Entscheidung rund um das Rennen in Monza offiziell gemacht werden soll. Das Grand Prix auf dem Traditionskurs steht in zwei Wochen an.

------------------------------------------

Weitere Nachrichten zur Formel 1:

-----------------------------------------

Formel 1: Räikkönen könnte Fahrerbeben in Gang setzen

Eine Nachricht, die das langerwartete Fahrer-Domino nach sich zieht. Den vakanten Räikkönen-Platz bei Alfa wird den Berichten zufolge Valtteri Bottas übernehmen. Der Finne muss nach schwachen Leistungen seinen Cockpit bei Mercedes abgeben.

Seinen Platz wird demnach wie erwartet George Russell einnehmen. Der Brite gilt seit Jahren als größte Zukunftshoffnung der Silberpfeile. Seine Ansprüche untermauerte der Noch-Williams-Pilot am Wochenende mit dem ersten Podium seiner Formel 1-Karriere. (mh)