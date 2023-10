Formel 1: Entscheidung gefallen! Nächster Rückschlag für Star-Pilot

Es hatte sich schon angedeutet, jetzt herrscht traurige Gewissheit: Daniel Ricciardo ist auch am kommenden Formel-1-Wochenende nicht am Start. Der 34-Jährige setzt beim Großen Preis vom Katar erneut aus. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, eine offizielle Bestätigung von AlphaTauri soll zeitnah folgen.

Wie schon in den vergangenen vier Rennen wird Daniel Ricciardo auch beim Katar-GP nicht in sein Formel-1-Auto zurückkehren. Der Australier muss sich noch gedulden – und das trotz eines positiven Simulator-Tests.

Formel 1: Ricciardo muss noch einmal aussetzen

Im 2. Freien Training vor dem Großen Preis der Niederlande passierte es: Daniel Ricciardo crashte und brach sich dabei den Mittelhandknochen. Kurz darauf musste der 34-Jährige operiert werden und fällt seitdem aus. Vier Rennen hat er nun schon verpasst – und auch beim Großen Preis von Katar wird er nicht im Auto sitzen.

Seine Genesung verlaufe gut, berichtete Red-Bull-Boss Christian Horner vor wenigen Tagen, betonte aber auch, dass man nicht unbedingt ein Risiko eingehen wolle. Gerade weil Katar eine holprige Strecke ist. „Ich weiß, dass er Katar im Visier hat, er wird nächste Woche im Simulator fahren und dann werden wir auf dieser Grundlage einige Entscheidungen treffen“, so Horner.

Lawson darf schon wieder ran

Der Simulator-Test soll laut Medienberichten zwar gut verlaufen sein, dennoch steige Daniel Ricciardo am Wochenende noch nicht wieder ins Auto. Stattdessen darf Liam Lawson erneut ran. Der Red-Bull-Junior saß bereits in Zandvoort, Monza, Singapur und Suzuka hinter dem Steuer und zeigte starke Leistungen.

Mit einer Rückkehr von Ricciardo ist erst in Austin zu rechnen. Beim Großen Preis der USA (20. – 22. Oktober) wird der Australier wohl wieder im Auto sitzen. Lawson könnte sich dann auf das Finale der Super Formula Japan konzentrieren. Dort steht eine Woche später (29. Oktober) das Saisonfinale in Suzuka an. Lawson hat noch Chancen auf den Titel.