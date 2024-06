Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker: Strafe vor Rennstart! FIA bleibt keine Wahl

Nach zwei Rennen in Europa macht die Formel 1 an diesem Wochenende (7. Juni – 9. Juni) wieder einen Schlenker über den großen Teich: Der Große Preis von Kanada steht auf dem Programm.

Mit viel Spannung erwarten die Fans der Formel 1 das Rennen, denn Red Bull und Max Verstappen erlitten zuletzt einen heftigen Rückschlag. Nun stellt sich die Frage: Kann der große Dominator auf dem Circuit Gilles-Villneuve in Montreal zurückschlagen?

Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker

Wer gewinnt den Großen Preis von Kanada? Bleibt der Titelkampf in der Königsklasse des Motorsports spannend? Und wie schlägt sich Nico Hülkenberg bei seinem 212. Rennen in der Formel 1?

Alle Informationen rund um den Großen Preis von Kanada in der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Startaufstellung – Kanada-GP

Russell Verstappen Norris Piastri Ricciardo Alonso Hamilton Tsunoda Stroll Albon Leclerc Sainz Sargeant Magnussen Ocon Perez Bottas Ocon Hülkenberg Zhou

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.17 Uhr: Strafe vor Rennstart! Beide Saubers haben den Heckflügel nochmal gewechselt. Sie müssen daher beide aus der Box starten. Gut für Hülkenberg, der immerhin einen Platz weiter vorne startet.

15.17 Uhr: Tatsächlich liegt die Regenwahrscheinlichkeit für heute in Montreal bei über 60 Prozent. Das könnte interessant werden.

12.32 Uhr: Eine Nachricht, die vor dem Qualifying ein wenig unterging: Red Bull hat überraschenderweise die nächste Vertragsverlängerung bekanntgegeben – wie aus dem Nichts! Hier mehr dazu.

9. Juni, 11.53 Uhr: Nach dem spektakulären Qualifying steht heute das Rennen an. Es bahnt sich dabei auch Chaos an. Wie schon in den vergangenen Tagen ist nämlich auch für den Grand Prix Regen angesagt. Bisher weiß aber niemand so richtig, wann es regnen wird.

23.03 Uhr/Q3: Russell holt die Pole in Montreal! Verstappen schafft es nach einem schwierigen Wochenende noch auf Platz zwei vor Norris und Piastri. Ricciardo wird Fünfter.

22.50 Uhr/Q3: Jetzt wird es spannend? Wer holt sich die Pole? Die beiden Mercedes-Piloten sind richtig stark unterwegs oder schafft es doch Verstappen?

22:45 Uhr/Q2: Unfassbar! Beide Ferraris fliegen raus! Neben Sainz und Leclerc ist Q2 auch für Sargeant, Magnussen und Gasly beendet.

22.22 Uhr/Q2: Wer schafft es nun, in die Top 10 zu fahren?

22.15 Uhr/Q1: Große Überraschung! Perez ist raus. Gleiches gilt auch für Bottas, Ocon, Hülkenberg und Zhou.

22 Uhr/Q1: Das Qualifying geht los!

21.39 Uhr: Im 3. freien Training sah es für Red Bull schon wieder etwas besser aus. Hamilton ist die Bestzeit gefahren, dahinter landete Verstappen auf Platz zwei vor Russell. Ob es im Qualifying genauso gut laufen wird für den Weltmeister?

17.14 Uhr: Ein Blick auf den Wetterbericht dürfte den Fahrern nicht gefallen. Am Nachmittag soll es pünktlich zum Qualifying (16 Uhr Ortszeit) anfangen zu regnen. Davor bleibt es weitestgehend trocken.

16.47 Uhr: Für Red Bull läuft es aktuell noch nicht. Das neue Paket funktioniert noch nicht wie gewünscht. Das sorgt bei der Konkurrenz für Freudensprünge. „Es sieht so aus, als wäre ihr Upgrade ein Downgrade gewesen. Also drücken wir mal die Daumen, dass ihnen das übel mitspielt“, so Mercedes-Technikdirektor James Allison und weiter: „Jeder liebt in dieser Phase das Leid der Anderen.“ Mercedes selbst scheint Fortschritte zu machen.

15.02 Uhr: Max Verstappen kämpfte am ersten Tag mit einigen Problemen. In FP2 konnte er nur vier Runden fahren, da sein Motor ihm Sorgen bereitete. „Das Problem war auf Motorenseite, auf der elektrischen Seite“, erklärt Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko. „Wir müssen den Motor jetzt herausnehmen, um das zu untersuchen.“

13.52 Uhr: Auf dem Fahrermarkt ist dieser Tage allgemein ziemlich viel los: Alpine-Boss Famin bestätigte jetzt Gespräche mit Mick Schumacher (Hier mehr dazu!). Einem anderen Fahrer hingegen droht das Aus (Hier mehr!).

12.01 Uhr: Am Rande des Kanada-GP ist wieder ziemlich viel los. Am Donnerstag stellte die FIA das neue Reglement ab der Saison 2026 vor (Hier mehr dazu!) und ein paar Tage zuvor verkündete Red Bull die Vertragsverlängerung von Sergio Perez (Hier mehr dazu!).

11.21 Uhr: Schon am Freitag ging’s in der Formel 1 zur Sache. Die ersten beiden Trainingssessions standen auf dem Programm. Allerdings waren die Möglichkeiten begrenzt: Das Wetter machte den Fahrer einen Strich durch die Rechnung. Es konnte nur wenig gefahren werden.

11.02 Uhr: Werfen wir vorher aber noch einen kurzen Blick zurück auf das letzte Rennen. In Monaco konnte Charles Leclerc endlich seinen ersten Heim-Sieg feiern. Er wird mit viel Selbstvertrauen in das Wochenende in Kanada gehen. Max Verstappen und Red Bull hingegen hatten große Probleme. Verstappen wurde nur Sechster und büßte im Kampf um den WM-Titel ordentlich an Vorsprung ein.

Samstag, 10.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Kanada. Wir werden für das Qualifying und das Rennen an diesem Wochenende begleiten und versorgen dich mit den wichtigsten Informationen.