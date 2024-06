Formel 1: Red Bull lässt die Katze aus dem Sack! Jetzt ist es offiziell

In den vergangenen Tagen hatte es sich in der Formel 1 plötzlich angedeutet, nun hat Red Bull es offiziell bestätigt. Dabei sah es vor rund einem Jahr noch ganz anders aus. Für viele Fans wäre das niemals infrage gekommen. Doch jetzt hat der österreichische Rennstall selbst sie überrascht.

Es geht um Sergio Perez. Der viel kritisierte Mexikaner wird auch im kommenden Formel-1-Jahr für Red Bull an den Start gehen. Das verkündete das Weltmeisterteam kurz vor dem Kanada-GP am kommenden Wochenende.

Formel 1: Red Bull lässt die Katze aus dem Sack

Sergio Perez fährt seit 2021 für Red Bull in der Formel 1 und wird das auch weiterhin machen. Wie das österreichische Team am Dienstag (4. Juni) verkündete, wird der Mexikaner auch für die kommenden zwei Jahre an der Seite von Weltmeister Max Verstappen fahren. Der auslaufende Vertrag von Perez wurde also verlängert.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde über die Zukunft des Piloten munter spekuliert, nun hat es Red Bull selbst bestätigt. Beim Brause-Rennstall freut man sich über die Verlängerung.

„Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, um unser Aufgebot für 2025 zu bestätigen, und wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Checo fortzusetzen. Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team und sowohl Checo als auch Max sind eine erfolgreiche und robuste Partnerschaft, die uns im vergangenen Jahr den ersten Doppelsieg des Teams in der Meisterschaft beschert hat“, sagt Teamchef Christian Horner.

Und der Brite weiter: „Checo hatte einen starken Start in das Jahr 2024 mit zweiten Plätzen in Bahrain, Saudi-Arabien und Japan und dann seinem Podium in China. Die letzten Rennen waren hart, aber wir haben Vertrauen in Checo und freuen uns auf seine Rückkehr zu seiner bewährten Form und Leistung, die wir so oft sehen.“

Perez froh über Verlängerung

Auch Perez zeigt sich erleichtert, dass nun Gewissheit über seine Zukunft in der Formel 1 herrscht.

„Ich bin wirklich glücklich, meine Zukunft in diesem großartigen Team zu verbringen. Es ist eine Herausforderung wie keine andere, für Red Bull zu fahren, sowohl auf der Strecke als auch abseits der Strecke. Ich freue mich, hier zu bleiben, um unsere gemeinsame Reise fortzusetzen und für zwei weitere Jahre zur großartigen Geschichte dieses Teams beizutragen. Teil des Teams zu sein, ist eine immense Herausforderung, die ich liebe. Wir haben in diesem Jahr eine große Herausforderung vor uns, und ich habe volles Vertrauen in das gesamte Team, dass die Zukunft hier rosig ist, und ich freue mich darauf, daran teilzuhaben“, sagt der Mexikaner.

Dabei sah es vor einem Jahr noch ganz anders aus. Viele Experten vermuteten, dass Red Bull sich von Perez trennen und ab 2024 mit einem anderen Fahrer an den Start gehen wird. Doch das Team stand stets hinter dem Mexikaner und hat das mit der Vertragsverlängerung erneut unter Beweis gestellt.