Formel-1-Weltmeister zurück auf der Strecke: Er fuhr schon gegen Schumi

Motorsport-Fans dürfen sich freuen. Zum 100. Jubiläum des 24-Stunden-Rennen von Le Mans kehrt ein Formel-1-Weltmeister zurück ins Cockpit. Jenson Button wird gemeinsam mit dem deutschen Piloten Mike Rockenfeller und NASCAR-Legende Jimmie Johnson an den Start gehen.

Zur 100. Ausgabe des legendären Rennen setzt sich der frühere Formel-1-Pilot nochmal hinter das Steuer. Button, Rockenfeller und Johnson bilden das Team für NASCAR.

Formel-1-Weltmeister Button fährt bei Klassiker mit

Anfang Juni blickt die Motorsport-Welt wieder nach Le Mans. Das legendäre 24-Stunden-Rennen feiert 100-jähriges Jubiläum. Mit dabei ist bei der Sonderausgabe auch ein Team des US-Motorsportverbandes NASCAR. Extra für das Langstreckenrennen ist mit dem amerikanischen Partner ein Next-Gen-Chevrolet entwickelt worden.

Mike Rockenfeller, früherer DTM-Champion, war in das Projekt von Anfang an eingebunden. Er arbeitete als Entwicklungsfahrer und durfte außerdem 2022 zwei Mal in der NASCAR-Series an den Start gehen, um das Fahrgefühl zu testen. „Es war bisher eine großartige Reise mit dem gesamten Team und dem Projekt“, sagte Rockenfeller. „Vom ersten Tag an als Fahrer dabei zu sein, war schon eine große Ehre, und jetzt Jimmie und Jenson als Teamkollegen in Le Mans an meiner Seite zu haben, ist unglaublich.“

„Träume werden wahr“

Für Jenson Button geht ebenfalls ein Traum in Erfüllung. „Als lebenslanger Motorsport-Fan habe ich immer davon geträumt, in bestimmten Autos zu fahren, mit und gegen bestimmte Fahrer anzutreten und an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen“, sagte Button. „Im Juni werden einige dieser Träume wahr, wenn ich zusammen mit meinen Kumpels Jimmie und ‚Rocky‘ NASCAR zum 100. Geburtstag des prestigeträchtigsten Rennens der Welt auf die Weltbühne bringe.“

Jenson Button fuhr von 2000 bis 2017 in der Formel 1 und holte 2009 völlig überraschend mit Brawn-GP den Weltmeister-Titel. Mittlerweile ist er Teamchef in der Extrem E-Serie und begleitet die Formel 1 hin und wieder als Moderator bei bestimmten Rennen.

Der dritte im Bunde ist Jimmie Johnson. Er gilt mit sieben Titeln in der NASCAR-Serie als einer der besten Fahrer der Rennserie. 2022 ging er in der IndyCar-Series an den Start.