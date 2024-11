Nach Aus in der Formel 1: Ex-Pilot droht der nächste Rauswurf

Mit seinem unfassbaren Unfall sorgte Roman Grosjean beim Großen Preis von Bahrain im November 2020 für Aufsehen. Der Franzose crashte in Runde eins mit über 200 Kilometer pro Stunde und musste anschließend ganze 27 Sekunden im Feuer verbringen. Anschließend beendete er seine Formel-1-Karriere.

Seit 2021 fährt Grosjean in der Indy-Car-Serie. Doch auch dieses Kapitel könnte bald zu Ende sein. Für den ehemaligen Formel-1-Piloten könnte die Zeit in der US-amerikanischen Rennsportserie bitter zu Ende gehen.

Ex-Formel-1-Pilot vor Aus in der Indy-Car-Serie

Seit vier Jahren ist Grosjean in der Indy-Car-Serie aktiv. Seit dieser Saison fährt er für Juncos Hollinger Racing. Doch seine erste Saison für dieses Team könnte auch seine letzte sein. Denn wie er selbst erklärte, steht die Zukunft des 38-Jährigen bei dem Team auf der Kippe.

„Es ist alles eine Budgetfrage“, nannte der Franzose gegenüber „Racer“ dafür finanzielle Gründe. „Im Moment habe ich nichts in Aussicht. Es ist, was es ist. Letztes Jahr war wahrscheinlich eine meiner besten Saisons und trotzdem könnte ich nächstes Jahr nicht mehr auf dem Grid sein, weil das Marketing für die IndyCar einfach schrecklich war“, erklärte er.

++ Formel 1: Faustdicke Überraschung! Personal-Hammer bei Aston Martin ++

„Die Einführung der Hybrid-Technik hat die Kosten auf ein Level gebracht, das für die Teams nicht tragbar ist. So sieht es aus“, schilderte Grosjean die Problematik. Daher würden viele Teams finanzielle Probleme bekommen. Grosjean selbst möchte seinem Team nun helfen.

Sein derzeitiger Arbeitgeber sei bereits auf der Suche nach neuen Sponsoren, die auch seine eigene Zukunft in der US-Rennserie sichern würden. Auch er selbst habe sich bereits nach neuen Geldgebern umgesehen, verriet Grosjean. „Ich arbeite sehr hart daran, neue Partner für das Team zu finden. Ich denke, es ist meine Pflicht, dem Team zu helfen. An diesem Punkt stehen wir gerade“, so der ehemalige Formel-1-Pilot.

Weitere News:

Sollte es für ihn bei Juncos Hollinger Racing nicht weitergehen, sei auch eine Rückkehr zu seinem früheren Team Andretti Global denkbar, ergänzte Grosjean. Damit seien die Optionen in der Indy-Car-Serie für ihn allerdings auch schon begrenzt, denn mehr freie Cockpits gibt es zur Saison 2025 nicht mehr.