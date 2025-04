Formel 1: Schock für alle Fans! Traditions-Aus kaum noch abzuwenden

Diese Nachricht ist ein schwerer Schock für alle Fans der Formel 1! Ein Traditionskurs aus Europa steht offenbar kurz vor dem Aus – schon wieder. In den vergangenen Jahren hatte die Rennserie vor allem ihre Expansion in die USA und auf die arabische Halbinsel voran getrieben.

Nach dieser Saison könnte es daher den nächsten Grand Prix aus Europa treffen: Imola. Ausgerechnet F1-CEO Stefano Domenicali, der selbst in Imola geboren wurde, deutet nun an, dass die Formel 1 wohl nicht mehr zurückkehrt.

Formel 1: Europa-Aus geht weiter

Ein Rennen in Deutschland gab es schon lange nicht mehr, Frankreich ist ebenfalls aus den Programm ausgeschieden. Fest steht zudem, dass nach 2026 auch kein Grand Prix mehr in den Niederlanden steigt. Die Organisatoren können sich den finanziellen Kraftakt nicht mehr leisten. Nun also auch Imola.

Beschlossen ist das Aus zwar noch nicht, doch die Worte von Stefano Domenicali während eines Radiointerviews mit „Rai GRParlamento“ sind deutlich. „Es wird immer schwieriger, zwei Grands Prix im selben Land zu veranstalten, weil das Interesse an der Formel 1 wächst“, gibt der F1-Boss dort zu.

Interesse aus der ganzen Welt

Worte, die ausgerechnet vom aus Imola stammenden Domenicali wie Hohn klingen, wenn man bedenkt, dass die USA beispielsweise gleich drei Rennen pro Saison austrägt. „Darüber werden wir in den kommenden Monaten diskutieren, auch wenn es derzeit sehr schwierig erscheint, diese Situation noch lange aufrechtzuerhalten“, deutet er das baldige Imola-Aus an. Denn wenn in Italien ein Rennen definitiv bleibt, dann das in Monza. Alles andere wäre für die Italiener wohl ein Sakrileg.

Dahingehend unterstreicht Domenicali: „In den kommenden Monaten werden wir eine Entscheidung treffen müssen, die mir persönlich nicht leicht fallen wird, aber gleichzeitig habe ich eine internationale Funktion inne, die mich einer großen Anzahl von Anfragen aus der ganzen Welt aussetzt.“

Formel 1: Zweites Imola-Aus

Für den Kurs in der Emilia-Romagna wäre es bereits das zweite F1-Aus. Von 1980 bis 2006 fanden auf dem Kurs regelmäßig Rennen statt. Dann verschwand der „Große Preis von San Marino“, wie er damals hieß. Erst 2021 sprang Imola mitten in der Pandemie unvorgesehen ein und durfte anschließend bleiben. Jetzt zeichnet sich das erneute Ende ab.