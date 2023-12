Formel 1: „Ist illusorisch“ – bittere Worte von Helmut Marko lassen Verstappen zittern

Diese Worte wird Max Verstappen mit Sicherheit gar nicht gerne hören! Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko (80) lässt den Formel 1-Piloten zittern.

Max Verstappen hat den Erfolg für sich gebucht: Der Formel 1-Pilot gewann 2023 den Weltmeistertitel – und legte dazu sogar noch eine Rekord-Saison hin. Die perfekte Saison mit 22 Siegen hat Red Bull jedoch knapp verpasst.

Formel 1: Neuer Anlauf bei Red Bull?

„Ich hab immer gesagt: Wenn wir Singapur durchdrücken, bin ich optimistisch, dass das klappt. Dann haben wir uns am Simulator in die Irre führen lassen und das Qualifying nicht mehr hinbekommen. Im Rennen waren wir schon wieder schnell, aber auf diesem Stadtkurs war Überholen kaum möglich“, erklärte Marko im Interview mit dem Online-Portal „Oe24“.

Wird Red Bull 2024, wenn zum ersten Mal 24 Rennen auf dem Programm stehen, einen neuen Anlauf nehmen? Für Marko ist die Sache klar: „Dass wir das schaffen, ist illusorisch. Aber schaun wir mal, ob überhaupt alle 24 Rennen gefahren werden können. Heuer ist bekanntlich Imola wegen der Naturkatastrophe ausgefallen. Wenn ich mir anschau, wie es auf der Welt zugeht, muss man schon sehr optimistisch sein, dass alles wie geplant durchgezogen werden kann.“

Formel 1-Saison beginnt früher als sonst

Puh, diese Worte werden Verstappen wohl gar nicht gefallen. Doch all zu viel Zeit zum Grübeln bleibt den Verantwortlichen nicht. Die neue Saison geht bereits am 2. März wieder los. Wenn man eine Weltmeisterschaft mit so vielen Rennen fahre, müsse man mit solch einem frühen Start leben, wie Marko weiterhin gegenüber „Oe24“ betonte. „Sonst ist das Programm noch gedrängter.“ Man darf gespannt sein, ob sich Verstappen auch 2024 den WM-Titel sichern wird.