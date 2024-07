Formel 1: Hamilton-Hammer? Superstar plötzlich in Verhandlungen über Team-Kauf

Das Formel-1-Pilot Lewis Hamilton nicht nur selbst gerne im Auto sitzt, sondern hin und wieder Teamchef spielt, ist bekannt. Bis Ende 2023 war er mit seinem eigenen Team „X44“ in der Rennserie Extrem E aktiv, stampfte das Projekt aber Anfang des Jahres ein.

Künftig könnte Lewis Hamilton nun wieder bei einem Team mitmischen. Gerüchten zufolge hat der Formel-1-Rekordweltmeister Interesse an einem Einstieg in der MotoGP. Demnach befinde er sich sogar schon in Gesprächen.

Formel 1: Hamilton vor Einstieg in die MotoGP?

Nach einem eigenen Team in der Extreme E könnte es Lewis Hamilton jetzt in den Motorrad-Sport ziehen. Laut einem Bericht von „The Race“ befindet er sich in Gesprächen mit dem MotoGP-Team „Greisni Racing“. Demnach gehe es um den Kauf des Ducati-Satellitenteams.

Dem Bericht zufolge war ein enger Vertrauter von Hamilton beim Niederlande-GP der MotoGP in Assen vor Ort gewesen sein, um Gespräche zu führen. Der Anteilseigner des Football-Teams Denver Broncos soll Interesse zeigen, den Rennstall von der aktuellen Besitzerin Nadia Padovani zu übernehmen.

Hamilton und die MotoGP – das würde passen. In der Vergangenheit zeigte er großes Interesse an der Rennserie, tauschte für ein paar Show-Aufnahmen mit Motorrad-Legende Valentino Rossi die Fahrzeuge. Außerdem übernimmt Liberty Media, Besitzer der Formel 1, vorbehaltlich kartellrechtlicher Prüfung auch die MotoGP.

Hamilton in der Formel 1 vor Wechsel zu Ferrari

Im Sommer wechselt Lewis Hamilton in der Formel 1 selbst von Mercedes zu Ferrari. Er will im Spätherbst seine Karriere nochmal seine Chance bei dem Traditionsrennstall suchen. Der Traum vom achten WM-Titel lebt weiter.