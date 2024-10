Formel 1: Fahrer gesucht – feiert ER das Sensations-Comeback?

Mit dem Toyota-Deal hat Haas in der Formel 1 für Aufsehen gesorgt. Der japanische Autohersteller ist eine bekannte Größe im Motorsport und wird den Rennstall mit viel Expertise unterstützen können.

Es besteht sogar die Möglichkeit, dass künftig ein Toyota-Fahrer in einem Formel-1-Auto sitzt. Haas zieht ernsthaft in Erwägung, schon 2025 einen Piloten aus der Toyota-Schmiede als Ersatzfahrer ins Team zu holen.

Formel 1: Haas sucht Ersatzfahrer

„Das ist definitiv eine offene Möglichkeit“, erklärt Haas-Teamchef Ayao Komatsu. Bald werde er sich mit Ferrari-Boss Frederic Vasseur zusammensetzen. Bislang stellte der Ferrari-Academy die Ersatzfahrer bei Haas. Das könnte sich jetzt ändern.

„Wir sollten alle Fahrer, die in Frage kommen, auf den Tisch legen und dann offen besprechen, was die beste Option wäre“, so Komatsu, der betont: „Wir sprechen hier nicht über Paydriver! Ob es ein Toyota-Fahrer ist oder nicht, wir werden immer die besten Fahrer für das sportliche Ergebnis nehmen. Und das gilt auch für die Ersatzfahrer.“ Der Japaner stellt klar: „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, aber wir schließen nichts aus. Es kommt dabei wirklich auf die Kompetenz des Fahrers an.“

De Vries könnte ein Kandidat werden

Die Frage, die sich da stellt: Welche Fahrer hätte Toyota Gazoo Racing denn im Kader, die für den Formel-1-Job in Frage kommen würden? Der erste Blick geht dabei natürlich in die Langstrecken-Serie WEC. Dort fahren mit Sebastian Buemi, Kamui Kobayashi, Brendon Hartley und Nyck de Vries mehrere Ex-F1-Piloten.

Bis auf de Vries dürfte aber keiner infrage kommen. Der Niederländer stieg 2023 in die Formel 1 auf, musste aber seinen Platz bei AlphaTauri nach nur 10 Rennen schon wieder räumen. Jetzt könnte er als Ersatzfahrer bei Haas in die Königsklasse zurückkehren.