Formel 1: Ex-Teamchef Steiner packt über Haas-Trennung aus – seine Worte sprechen Bände

Normalerweise ist der Winter in der Formel 1 oftmals sehr ruhig, so aber nicht in diesem Jahr. Die Entlassung des ehemaligen Haas-Teamchefs Günther Steiner schreibt gerade die Schlagzeilen in der Motorsport-Königsklasse.

Erstmals nach der Trennung hat sich Steiner nun selbst zu Wort gemeldet. Die Worte des Ex-Formel-1-Teamchefs lassen dabei aufhorchen. Der Italiener zeigt sich sehr enttäuscht und packt auch über das Haas-Aus aus.

Formel 1: Steiner packt über Haas-Trennung aus

Die Nachricht war ein Paukenschlag in der Formel 1! Haas trennte sich am Mittwoch (10. Januar) von Teamchef Günther Steiner. Der Vertrag des Südtirolers war Ende 2023 ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Das US-Team erklärte dann, dass der bisherige Chefingenieur Ayao Komatsu neuer Teamchef wird.

Auch interessant: Formel 1: Nach Steiner-Rauswurf – Haas-Aussagen zu Ferrari lassen aufhorchen

Steiner äußerte sich am Samstag (13. Januar) bei der Autosport International Show in Birmingham zur Trennung. Der Ex-Teamchef zeigte sich enttäuscht, dass er sich nicht bei seinen ehemaligen Kollegen verabschieden konnte. „Ja, es tut weh, aber sie kennen mich alle und wissen, dass ich zu schätzen weiß, was sie getan haben“, so Steiner.

„Es wäre schön zu sagen ‚Hey Jungs, danke für das, was ihr für das Team getan habt'“, fuhr er fort. Auf der Bühne richtete er dann Abschiedsworte. „Ich möchte mich einfach bei allen Teammitgliedern bedanken, von denen ich mich bei meinem Abschied nicht richtig verabschieden konnte. Deshalb tue ich es jetzt auf diese Weise. Und ich möchte mich auch bei allen Fans bedanken, die uns unterstützt haben, während ich da war. Das ist fantastisch – ich danke allen für die Unterstützung, die ich bekommen habe und immer noch bekomme“, sagte Steiner.

Telefonisch über Trennung informiert

Seit dem Formel-1-Einstieg 2016 war Steiner bei Haas und wurde nach eigenen Angaben zwischen Weihnachten und Neujahr 2023 von Teambesitzer Gene Haas telefonisch darüber informiert, dass der abgelaufene Vertrag nicht verlängert werde. Steiner erklärte, dass die Entscheidung ihn überrascht habe.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie geht es jetzt für Steiner weiter? Er erklärte, dass er „keine Eile“ habe, eine Entscheidung zu treffen. „Ich weiß nicht, ob mich die Formel 1 will“, so der Italiener weiter. „In unserer Situation habe ich keine Eile. Es wird immer Leute geben, die mich in der Formel 1 sehen wollen, ich habe viele Leute kennengelernt und viele Freunde gefunden“, sagte Steiner. „Wenn es etwas Interessantes gibt, das mich herausfordert, dann ja, aber nur einen Job zu suchen, um in der Formel 1 zu bleiben, ist vielleicht nicht das, was ich will.“