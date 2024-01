Formel 1: Nach Steiner-Rauswurf – Haas-Aussagen zu Ferrari lassen aufhorchen

Haas ist aktuell DAS Gesprächsthema in der Formel 1! Wie aus dem Nichts wurde Ex-Teamchef Günther Steiner vor einigen Tagen entlassen, für ihn übernimmt ab sofort der Japaner Ayao Komatsu.

Der Zeitpunkt ist mehr als nur fragwürdig: Denn in wenigen Wochen wird das neue Formel-1-Auto präsentiert. Nicht wenige Experten sehen auf Haas eine weitere schwierige Saison zukommen. Allerdings macht Eigentümer Gene Haas die Zusammenarbeit mit Ferrari große Hoffnungen.

Formel 1: Haas hofft auf Ferrari-Beziehung

Partnerschaften zwischen Teams sind in der Formel 1 mittlerweile keine Seltenheit mehr. Die bekannte ist wohl zwischen AlphaTauri und Red Bull. Aber auch Haas und Ferrari haben eine gute Beziehung zueinander. Seit dem F1-Debüt in 2016 ist die Allianz zwischen Haas und dem Zulieferer entscheidend für den Erfolg des US-Teams.

Zu Beginn war die Vereinbarung Goldwert für das Team. Von 2016 bis 2018 gehörte das Team von Ex-Teamchef Günther Steiner immer zu den Top 8. Dabei profitierten sie von den finanziellen Problemen von McLaren und Williams. Doch die Situation verschlechterte sich in den vergangenen Jahren. Haas hatte kaum mehr Möglichkeiten, mit den anderen Teams zu konkurrieren.

Eigentümer Gene Haas hat eine klare Strategie, wie das Team sich in Zukunft wieder verbessern könnte. „Ich denke, der Wettbewerb wird sehr intensiv sein, daher wird es sehr wichtig sein, einen Partner wie Ferrari zu haben. Wir sind sehr glücklich, bei Ferrari zu bleiben. Ich hoffe, wir können ihnen in Sachen Zuverlässigkeit helfen“, so der Amerikaner.

Steiner-Rauswurf sorgt für Aufregung

Haas will in Zukunft weiter auf die Partnerschaft mit Ferrari setzen, um weitere Schritte nach vorne in der Formel 1 machen zu können. „Wir müssen es besser machen, als in den letzten Jahren. Wir können nicht so weit hinter Ferrari zurückbleiben. Wir müssen ihnen näher sein“, so die klare Ansage von Haas.

Das wird das Team dann mit einem neuen Teamchef machen. Ayao Komatsu hat bei Haas die Aufgaben von Günther Steiner übernommen, der am Mittwoch (10. Januar) entlassen wurde. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass es so weit kommen würde. Allerdings gab es auch Gerüchte dabei, dass sich Steiner und Haas in den vergangenen Monaten in mehreren Punkten immer wieder uneinig waren.