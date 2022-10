Formel 1: Hammer-Wechsel? Fahrer kündigt Entscheidung an

Sechs Rennen stehen noch aus und noch immer sind nicht alle Cockpits in der Formel 1 für die kommende Saison besetzt.

Pierre Gasly könnte der Stein sein, der in der Formel 1 alles ins Rollen bringt. Schon bald ist mit einer Entscheidung zu rechnen, wie der Franzose jetzt bestätigte.

Formel 1: Gasly deutet Entscheidung an

Eigentlich steht Pierre Gasly noch bis 2023 bei Alpha Tauri unter Vertrag. Alpine würde den 26-Jährige gerne verpflichten. Gasly darf aber nur wechseln, wenn Alpha Tauri einen passenden Ersatz findet.

„Jeder kennt die laufenden Gespräche und Diskussionen, aber ich denke, dass wir hoffentlich in den nächsten zwei bis drei Wochen eine klare Antwort auf meine Zukunft haben werden“, kündigte Gasly in Singapur an.

Formel 1: Wechselt Gasly (l.) zu Alpine? Foto: IMAGO / Motorsport Images

Weiter sagte er: „Aber bis jetzt hat sich nichts geändert. Und wenn es etwas Bestätigtes zu meiner Zukunft gibt, dann werdet ihr es sicher erfahren!“

Was passiert bei Williams und Haas?

Ursprünglich wollte Alpha Tauri Colton Herta als Gasly-Ersatz verpflichten, doch der US-Boy hat keine Superlizenz und darf damit nicht in der Formel 1 fahren. Inzwischen soll Nyck de Vries als heißer Kandidat gelten.

Mehr News aus der Formel 1:

Formel 1: Böse Schummel-Vorwürfe – Verstappen-Titel plötzlich in Gefahr?

Traurige Gewissheit – deutsche Fans müssen jetzt ganz stark sein

Sebastian Vettel sorgt für Hammer – Fans flippen völlig aus

Fällt eine Entscheidung, könnten viele weitere folgen. Geht Gasly zu Alpine und de Vries zu Alpha Tauri wären nur noch zwei Cockpits frei: das von Williams und das von Haas. Und diese zwei Teams warten wohl auch noch ab, was sich bei der Konkurrenz tut. De Vries ist auch bei Williams ein heißer Kandidat.

Mick Schumacher noch immer ohne Cockpit

Ganz genau hinschauen wird auch Mick Schumacher, denn der 23-Jährige hat immer noch kein Cockpit für 2023 (Hier mehr!).