Formel 1: Irrer Bericht sorgt für Aufsehen! Legende vor Hammer-Rückkehr

In diesem Formel-1-Jahr ist so gut wie alles möglich! Angefangen hat es mit dem Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton und es folgten weitere spektakuläre Entscheidungen in der Motorsport-Königsklasse. Und es geht furios weiter.

Flavio Briatore, den die Fans noch als Teamchef von Michael Schumacher kennen, steht offenbar vor einer Hammer-Rückkehr in die Formel 1. Die F1-Legende soll bei einem aktuellen Krisenteam die Beraterrolle einnehmen.

Formel 1: Briatore vor Hammer-Rückkehr?

Wie die italienische Zeitung „Corriere della Serra“ berichtet, geht es dabei konkret um Alpine. Dort soll der langjährige Teamchef Flavio Briatore eine Beraterrolle beim französischen Formel-1-Team übernehmen, die allerdings auch mit gewisser Entscheidungsgewalt verbunden sein soll. Briatore soll sogar schon seine Arbeit aufgenommen haben.

Dem Bericht nach sei der 74-Jährige der Wunschkandidat von Luca de Meo, Chef des Renault-Konzernzs und damit auch von Alpine. Sie sollen ein enges und gutes Verhältnis pflegen. Bereits am vergangenen Wochenende beim Monaco-GP, als es für Alpine mal wieder alles andere als gut lief (hier mehr dazu), war Briatore vor Ort.

Alpine hat sich dazu bislang noch nicht geäußert und auch eine mögliche Verpflichtung nicht offiziell bestätigt. Den Berichten nach soll das noch in den kommenden Tagen folgen.

„Crashgate“-Skandal noch in den Köpfen der Fans

Für die Formel 1 wäre das eine spektakuläre Rückkehr, doch viele Fans haben nicht so schöne Erinnerungen an Briatore. Zwar war der Italiener in den 90ern extrem erfolgreich, als er mit dem Team Bentton und Michael Schumacher 1994 und 1995 seine beiden ersten WM-Titel gewann, was einige Jahre später passierte, war ein Skandal.

Briatore wurde nämlich nachgewiesen, den Singapur-GP 2008 manipuliert zu haben. Der Italiener soll seinem Fahrer Nelson Piquet Jr. befohlen haben, absichtlich einen Unfall zu verursachen, damit sein Teamkollege Fernando Alonso den Sieg einfahren konnte. Der Skandal ging als „Crashgate“ in die Geschichte ein und beschäftigt die Motorsport-Königsklasse noch heute.

Daraufhin trat Briatore zurück und wurde gesperrt. Er hatte Glück im Unglück: Die Sanktion wurde von einem Gericht aufgehoben. Briatore kündigte später an, nie wieder in die Formel 1 zurückkehren zu wollen. Diese Entscheidung scheint er nun geändert zu haben.