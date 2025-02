Formel 1: Fahrer-Hammer! Ferrari verkündet Rückkehr

Fahrer-Überraschung bei Ferrari! Die Scuderia hat einen ehemaligen Fahrer ihrer Junior-Akademie zurückgeholt und macht ihn in der kommenden Saison zum offiziellen Reservefahrer. Die Rede ist von Guanyu Zhou.

Nach seinem Aus bei Sauber wird der Chinese im Umfeld der Formel 1 bleiben. Er erhält bei Ferrari einen Job als Reservefahrer, teilt sich diese Rolle in der kommenden Saison mit Antonio Giovinazzi.

Formel 1: Zhou kehrt zu Ferrari zurück

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete Ferrari am Mittwoch (05. Februar) offiziell seine Reservefahrer für die Saison 2025. Neben Antonio Giovinazzi wird künftig auch Guanyu Zhou als Test- und Ersatzfahrer für die Scuderia arbeiten.

Für Zhou ist es eine Rückkehr. Von 2015 bis 2018 war der Chinese ein Teil der Scuderia Ferrari Driver Academy. Anschließend wechselte er in das Nachwuchsprogramm von Renault (heute: Alpine). Nach drei Jahren in der Formel 3 schaffte er schließlich den Sprung in die Formel 1.

2022 wurde Zhou zum Stammfahrer bei Alfa Romeo Sauber. Nach drei erfolglosen Jahren bei dem Schweizer Rennstall musste er nach Ende der Saison nun seinen Platz aber räumen. Er wird dort von Nico Hülkenberg ersetzt.

Zhou hofft auf Stammcockpit

Für Zhou bedeutet das Aus bei Sauber aber offenbar nicht das Aus in der Formel 1. Als Ersatzfahrer bei Ferrari bleibt er im Gespräch und weiterhin im Blickfeld der Teams. Eine komplette Rückkehr ist also nicht ausgeschlossen.

Bei Giovinazzi, dessen letzter Einsatz in der Formel 1 nun schon vier Jahre zurückliegt, ist der Zug abgefahren. Er fährt allerdings auch gleichzeitig in der Langstreckenserie WEC für Ferrari.

Junior Dino Beganovic, der beim TPC-Test in Barcelona vor wenigen Tagen noch sein Debüt in einem Formel-1-Auto feierte, traut man die Rolle des Ersatzfahrers offenbar nicht zu.