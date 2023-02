Formel 1: Jetzt also doch – Paukenschlag wirbelt Titelanwärter durcheinander

In wenigen Tagen geht es wieder um Punkte. Während die Formel 1 dieser Tage ihre Testfahrten in Bahrain absolviert, brennen die Fans auf den Saisonstart. Anfang März hat das Warten ein Ende.

Als große Favoriten gehen auch in diesem Jahr auch wieder Red Bull und Ferrari an den Start. Die Scuderia will endlich wieder Titel. Im letzten Jahr stand man sich oft selbst im Weg. Das zieht beim einstigen Überflieger-Team der Formel 1 nun späte Konsequenzen nach sich.

Formel 1: Vasseur krempelt um

Bei Ferrari hat sich einiges verändert. Die Saison 2022 fühlte sich für die stolzen Italiener wie eine heftige Ohrfeige an. Zu Saisonbeginn präsentierten sich Charles Leclerc und Carlos Sainz extrem stark. Leclerc führte zeitweise sogar die Weltmeister-Wertung an.

++ Kurz vor Testtagen – Rennstall macht großes Geheimnis um Auto-Details ++

Doch dann der Bruch. Das Material versagte, die Fahrer machten Fehler und die Strategieabteilung traf einige fragwürdige Entscheidungen. Doch bis zu Ende schloss Binotto personelle Konsequenzen aus. Aber jetzt wo Vasseur das Sagen beim Formel-1-Rennstall hat rappelt es doch noch.

Strategiechef wird verlegt

Betroffen ist der bisherige Chefstratege Iñaki Rueda. Wie „Motorsport-Total.com“ berichtet wird Rueda versetzt. In Zukunft wird er also nicht mehr an der Boxenmauer Platz nehmen und während des Rennens über die Strategie mitentscheiden. Stattdessen bekommt Rueda wohl eine neue Funktion in der Fabrik in Maranello.

Ein neuer Strategieboss ist offenbar auch schon gefunden. Demnach wird Ravin Jain diesen Posten übernehmen. Eine interne Lösung, denn Jain war vorher bereits als Rennstrategie-Ingenieur bei Ferrari tätig.

Formel 1: Vasseur spricht Klartext

Teamchef Vasseur gab zuletzt ein Update, was er von seinen bisherigen Wochen als Ferrari-Teamchef hält. „Das erste Gefühl ist gut, die Launch des Autos verlief perfekt und soweit läuft alles ganz okay. Es ist auch noch sehr früh, um etwas zur Performance des Autos zu sagen. Das Wichtigste ist derzeit, Kilometer zu sammeln und wir haben unseren Plan umsetzen können. Bisher läuft es also nach Wunsch“, so Vasseur.

Hier noch mehr erfahren:

Der erste Testtag zeigte zumindest, dass mit Ferrari in der Formel 1 wieder zu rechnen ist in diesem Jahr. Carlos Sainz landete auf Platz drei, während Charles Leclerc dahinter auf dem vierten Rang landete.