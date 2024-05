Formel 1: Monaco-Coup war noch nicht alles! Ferrari verkündet Mega-News

Acht Rennen, vier unterschiedliche Sieger: Wer hätte das vor der Formel-1-Saison gedacht? Es war schon die Befürchtung da, dass Max Verstappen erneut dominieren wird. Doch der Niederländer musste in drei Rennen zusehen, wie Carlos Sainz, Lando Norris und zuletzt Charles Leclerc ganz oben auf dem Podest gestanden haben.

In Monaco konnte Ferrari bereits das zweite Mal in diesem Jahr jubeln. Als wäre der Formel-1-Sieg nicht schon genug, folgt von der Scuderia nun die nächste gute Nachricht. Die Fans des italienischen Traditionsrennstalls sind schon in Feierlaune.

Formel 1: Ferrari feiert Monaco-Coup

Er hat nicht nur seinen Monaco-Fluch besiegt, sondern konnte auch erstmals wieder seit 2022 ein Formel-1-Rennen gewinnen: Charles Leclerc war der glückliche Gewinner in seiner Heimat. Über das gesamte Wochenende konnte der Monegasse überzeugen, fuhr im Qualifying auf die Pole und feierte einen Start-Ziel-Sieg auf dem Stadtkurs. Teamkollege Carlos Sainz wurde Dritter.

Auch interessant: Formel 1: Red-Bull-Entscheidung gefallen – für IHN ist es ein bitterer Rückschlag

Und das ist noch nicht alles. In den kommenden Rennen könnte die Scuderia wieder ein heißer Anwärter auf Siege sein. Teamchef Frederic Vasseur kündigte nämlich an, dass es bald schon neue Upgrades geben könnte. Vermutlich aber erst nach dem Rennen in Montreal.

„Kanada ist in Bezug auf Geschwindigkeit und Abtrieb fast das Gegenteil von Monaco, aber es gibt Randsteine, langsame Kurven und Schikanen. Einige ähnliche Eigenschaften wie Monaco. Wir haben uns in Melbourne, Imola, Miami gut geschlagen und es gab Unterschiede in Bezug auf Layout, Mischung, Asphalt. Es wird eng für alle Piloten“, so der Franzose gegenüber „Formu1.uno“.

Upgrades für Kanada geplant

Der Kanada-GP in der Formel 1 findet am 9. Juni statt. Bis dahin wollen die Ingenieure in die Daten aus dem Monaco-Wochenende schauen und weitere Informationen sammeln. Es ist davon auszugehen, dass die Upgrades erst zum Silverstone-GP am 7. Juli eingebaut werden. Ein Aerodynamikpaket für mehr Effizienz soll für bessere Platzierungen im Qualifying sorgen.

Doch Vasseur blickt dabei besorgt auf das vergangene Jahr zurück. „Wir waren im Qualifying konkurrenzfähig und mussten im Rennen leiden. Wir haben in einigen Kurven gelitten und in anderen weniger, und wir haben an all diesen Schwächen gearbeitet und einen Schritt nach vorne gemacht – was uns im Qualifying vielleicht ein wenig beeinträchtigt hat, aber es hat uns viele andere Vorteile gebracht“, sagt der Teamchef.

Mehr Nachrichten für dich:

Neben einem großen Update werden auch noch einige kleinere Upgrades erwartet. Auch wenn bis Silverstone einige Rennen stattfinden, ist Ferrari optimistisch, dass weitere gute Ergebnisse herausspringen. Max Verstappen und die Konkurrenz schauen dabei genau hin. Auch sie müssen dann darauf reagieren können.