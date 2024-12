Formel 1: Ferrari-Boss spricht über Hamilton – und der legt direkt ein dickes Problem offen

Es war der Hammer des Jahres in der Formel 1: Noch vor dem ersten Rennen der Saison verkündete Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari.

Nun rückt das Debüt für den Mythos-Rennstall immer näher. Sein neuer Teamchef in der Formel 1 schwärmt bereits vom Briten, Hamilton selbst legt aber auch ein Problem offen. Wird es Lewis Hamilton bei Ferrari zum Verhängnis?

Formel 1: Lobeshymne auf Hamilton

Schon immer, so verriet Hamilton, sei es sein Traum gewesen, einmal für die Scuderia zu fahren. Nun hat er ihn verwirklicht. Klar ist aber auch: Für Nüsse will er nicht in rot fahren. Hamilton will den achten WM-Titel und den alleinigen Rekord. Dafür kämpft er seit Jahren wie ein Löwe.

Der Rekord-Weltmeister beim Rekord-Weltmeister-Rennstall (16 Titel) – das scheint zu passen. Doch kann er das Team wieder nach oben und zum ersten Titel seit 2008 führen? Natürlich ist Teamchef Frederic Vasseur begeistert von seinem neuen Star-Fahrer. Besonders eine Sache hebt er hervor: Er ist fasziniert von der Detailverliebtheit von Hamilton.

„Ich bin überzeugt, dass Lewis mit seiner eigenen Erfahrung, mit 18 Jahren in der Formel 1 und mehreren Titeln, einen echten Schub bringen wird, um diese Denkweise zu stärken und überall ein bisschen besser zu werden“, zitiert „Sport.de“ Vasseur. „Ich erinnere mich noch gut an Lewis in den Jahren 2005/06, als er bereits so war und auf die kleinen Details drängte. Wir brauchen unbedingt diese Denkweise, um die letzten Tausendstel in jedem Bereich zu finden, und ich denke, Lewis wird dafür ein großer Gewinn sein.“

Formel 1: Hat Hamilton nicht genug Zeit?

Hamilton aber mahnt zur Geduld. Der Erfolg könnte sich nicht auf Anhieb einstellen. „Ich erinnere mich, als ich zu Mercedes kam. Es ist nie einfach, in ein neues Team einzutreten. Es braucht Zeit, neue Beziehungen aufzubauen und die Werkzeuge kennenzulernen. Ich gehe mit derselben Konzentration und Entschlossenheit wie damals, als ich zu Mercedes kam, ins nächste Jahr.“

Das jedoch könnte zu einem dicken Problem für Ferrari werden. Denn: Mit stolzen 39 Jahren hat Lewis Hamilton nicht mehr viel Zeit, sich den achten Titel zu krallen. Eine Vertragslaufzeit ist zwar nicht bekannt, allzu lange wird der Brite aber nicht mehr in der Formel 1 fahren. Bei aller Geduld sollte die Akklimatisierung im neuen Rennstall nicht zu lange dauern.