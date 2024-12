Lewis Hamilton sorgt für Aufschrei – Fans haben einen Verdacht

Lewis Hamilton ist nicht nur ein überragender Rennfahrer, sondern auch ein Fashionista. Immer wieder sorgt der Formel-1-Pilot mit seinen Outfits für Aufsehen – so auch beim letzten Grand Prix in Abu Dhabi.

Mit einem knallroten Outfit tauchte Lewis Hamilton am Sonntag (8. Dezember) in Abu Dhabi an der Strecke auf. Das sorgte bei den Fans der Formel 1 für einen Aufschrei. Schließlich fährt der Brite ab nächster Saison für Ferrari.

Lewis Hamilton: Was will er damit sagen?

Hat Lewis Hamilton seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari bereits modisch vollzogen? Am Freitag kam Hamilton noch mit einem weißen Outfit zur Strecke, trug die Farben von Mercedes. Am Samstag sah das aber schon anders aus. Dort trug er ein weißes Shirt und darüber einen Mantel mit rotweißen Farbverläufen.

Am Sonntag war der Wandel von weiß zu Rot dann komplett vollzogen. Hamilton kreuzte vor dem Rennen mit einem knallroten Outfit an der Strecke auf, trug schon mal die Farben der Scuderia. Modisch ist sein Wechsel also schon vollzogen – und damit sorgt er bei den Fans für einen Aufschrei.

Hat Lewis Hamilton seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari modisch bereits vollzogen? Foto: imago

„Er ist bereit für Ferrari“

Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Farbe ist definitiv ein kompletter Zufall“

„Lewis ist so fertig mit Mercedes, dass er sagt: ‚Lass mich in den Farben meines nächsten Teams laufen‘“

„Er sagt: Ferrari startet heute“

„Er sieht in Rot fantastisch aus. Kann das nächste Jahr kaum erwarten“

„Er ist bereit für Ferrari“

„In Rot hat Hamilton wirklich einen einzigartigen Charme … ist das ein kleiner Vorgeschmack auf seine Vorbereitungen für Ferrari in der nächsten Saison?“

Auf der Strecke konnte Hamilton in Abu Dhabi zu seinem Abschied von Mercedes noch keine Akzente setzen. Dafür sorgt er wieder einmal abseits der Strecke für Gesprächsstoff.