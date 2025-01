Formel 1: Ferrari lüftet Hamilton-Geheimnis – jetzt ist es offiziell

Die Saison 2025 wird für Ferrari etwas ganz besonders, daran hat jetzt schon kein Fan mehr Zweifel. Die Ankunft des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton lässt die „Ferrarista“ völlig ausflippen, der Hype ist riesig.

Jetzt hat Ferrari die Outfits ihrer Rennfahrer für die Saison 2025 enthüllt – und die Tifosi gehen darauf wieder richtig steil. Lewis Hamilton in einem Formel-1-Anzug der Scuderia Ferrari zu sehen, ist außergewöhnlich.

Formel 1: Hamilton-Outfit für 2025 veröffentlicht

Sein erster Tag in der Fabrik, sein erster Ausritt in einem älteren Ferrari und nun das erste richtige Bild in seinem neuen Rennanzug – beinahe täglich gibt es für Lewis Hamilton und die Ferrari-Fans ein erstes Mal und das sorgt immer wieder für mächtig Aufsehen.

Jetzt hat Ferrari offiziell die neuen Rennanzüge für die Saison 2025 veröffentlicht. Sie sind klassisch im Ferrari-Rot gehalten, im Vergleich zum Vorjahr etwas dunkler und dezenter. Eine große Überraschung sind die Rennanzüge eigentlich nicht.

Die Tatsache, dass Hamilton nun den Rennanzug von Ferrari trägt, sorgt dafür weiterhin für mächtig Aufsehen bei den Fans. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Wir haben dir ein paar Kommentare rausgesucht:

„Lewis sieht gut aus in Rot“

„Oh mein Gott“

„Darauf haben wir alle gewartet“

„Dies wird als eines der kultigsten Bilder der Saison 2025 eingehen!“

Launch-Partys im Februar

Die nächsten Termine und Schritte werden nun schon sehnsüchtig von den Fans erwartet. Am 18. Februar steigt zum 75-jährigen Jubiläum der Formel 1 die große Launch-Party in der Londoner O2-Arena. Einen Tag später wird es Ferrari noch einmal eine separate Kickoff-Veranstaltung in Italien geben.