Formel 1: Zum Heimrennen in Monza – lässt Ferrari die Katze aus dem Sack?

Die Partywoche für Ferrari hat begonnen. In der Formel 1 steht der Große Preis von Italien an. Am Wochenende (1. bis 3. September) werden wieder Tausende Ferrarista nach Monza strömen und dem legendären Team zujubeln.

Für Ferrari ist das der perfekte Zeitpunkt für große Neuigkeiten. Die Fans der Formel 1 erwarten nämlich noch eine Entscheidung. Die Frage, die sich zurzeit alle stellen: Wie geht es mit Superstar Charles Leclerc weiter?

Formel 1: Leclerc-Verkündung in Monza?

Seit 2019 sitzt Leclerc im Ferrari, ist das Aushängeschild der Scuderia. Der Monegasse sollte Ferrari zum ersten WM-Titel seit 2007 führen. Bislang ist seine Zeit aber von vielen Rückschlägen, Pannen und bitteren Fehlern geprägt. Siege und Poles sammelte Leclerc schon einige – auf einen WM-Titel wartet er aber noch immer.

+++ Formel 1: Bittere Nachrichten für Lewis Hamilton – ist sein großer Traum bald ganz vorbei? +++

Spekulationen über einen Wechsel zu Red Bull oder Mercedes tauchten immer wieder auf, wurden von allen Seiten aber dementiert. Stattdessen soll es in Richtung Vertragsverlängerung gehen. Anfang August gab es Berichte aus Italien, wonach Leclerc bereits ein neues Arbeitspapier über fünf Jahre unterschrieben habe. Verkündet hat Ferrari bislang aber nichts.

Sollte im Hintergrund wirklich schon alles klargemacht worden sein, könnte die Verkündung am Wochenende in Monza folgen. Für Ferrari gäbe es wohl keinen besseren Zeitpunkt, um seinen Fans die Vertragsverlängerung von ihrem Superstar zu präsentieren.

Formel 1: Zweifel nach Leclerc-Aussagen

Die Aussagen von Leclerc lassen aber zweifeln. In Zandvoort sagte er jetzt: „Es gibt weder einen neuen Vertrag noch irgendwelche Diskussionen darüber.“ Man werde an einem gewissen Punkt die Verhandlungen aufnehmen, erklärte Leclerc, stellte aber auch klar: „Der Vertrag steht derzeit nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, wir wollen derzeit so viel wie möglich am Auto arbeiten, um dahin zu kommen, wo wir letztes Jahr waren – wir wollen wieder um Punkte kämpfen. Danach werden wir sehen. Aber am Saisonende werden wir sicherlich darüber sprechen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Die Ferrarista werden sich also noch etwas gedulden müssen. Die Leclerc-Aussagen klingen nicht danach, als würde die Scuderia-Party in Monza mit einer Vertragsverlängerung versüßt werden.