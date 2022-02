Formel 1: Ferrari verrät es endlich – Rennstall lässt Katze aus dem Sack

Darauf haben Fans der Formel 1 lange gewartet.

Speziell die Anhänger von Ferrari waren bereits gespannt. Jetzt hat der Rennstall aus der Formel 1 die Katze aus dem Sack gelassen.

Formel 1: Ferrari lässt Fans nicht weiter schmoren

Schon vor Wochen hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bekanntgegeben, dass die Scuderia ihren Wagen für die kommende Saison der Formel 1 am 17. Februar präsentieren wird. Das Datum für die Vorstellung steht also seit geraumer Zeit fest. Was jedoch bislang noch nicht verraten wurde, war der Name des neuen Boliden.

Bisher hatte Ferrari dem neuen Wagen nur den kryptischen Codenamen 674 verpasst. Doch allen Fans der Formel 1 war klar, dass das Auto vor dem Start der Saison noch einen anderen Namen erhalten wird.

Jetzt hat Ferrari der Geheimniskrämerei ein Ende gesetzt. Die Scuderia verkündete stolz, dass ihr Wagen in der Formel-1-Saison 2022 den Namen F1-75 tragen soll.

Formel 1: Ferrari-Star Charles Leclerc im Austausch mit seinem früheren Teamkollegen Sebastian Vettel. Foto: imago images/Motorsport Images

Formel 1: Ferrari stellt Namen des neuen Wagens vor

Der Name kommt nicht von ungefähr. Er ist eine Reminiszenz an das 75-jährige Jubiläum von Ferrari. Am 12. März 1947 zündete Enzo Ferrari erstmals den Motor des legendären 125 S.

-------------------

Ferrarri - Auto-Namen der vergangenen Saisons:

SF-21

SF1000

SF90

SF71H

SF16-H

-------------------

John Elkann, der Vorstandschef von Ferrari, teilte mit: „Die Formel 1 war für Ferrari immer schon von großer Bedeutung – aufgrund ihres Wettbewerbs- und Innovationsgeistes. Die Formel 1 hat die technologische Entwicklung unserer Straßenfahrzeuge mit vorangetrieben.“

Elkann weiter: „In diesem Jahr feiern wir den 75. Jahrestag der Auslieferung unseres ersten Serienfahrzeugs aus dem Werk. Diesen Geist wollen wir ehren, indem wir unseren Formel-1-Herausforderer für die Saison 2022 auf den Namen Ferrari F1-75 taufen.“

-------------------

-------------------

Formel 1: Ferrari stellt Wagen in Maranello vor

Wie der F1-75 aussehen wird, wissen die Fans der Formel 1 am 17. Februar. Dann wird Ferrari den Wagen in Maranello vorstellen.

Eine erste Kostprobe des neuen Autos bekommen die Zuschauer der Formel 1 dann vom 23. bis 25. Februar, wenn in Barcelona die ersten Tests anstehen. Die Saison beginnt am 20. März in Bahrain. (dhe)