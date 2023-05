Formel 1: Alonso kann es nicht lassen – kommt es in Miami zur großen Enthüllung?

Sonne, Strand, Formel 1 – am Wochenende gastiert der Rennzirkus in Miami. Zum zweiten Mal findet ein Grand Prix an der Ostküste der USA statt. Und wohl kaum etwas würde die Fans glücklicher machen, wenn SIE im Paddock ist.

Mit SIE ist Taylor Swift gemeint. Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, wonach der Popstar mit dem zweimaligen Weltmeister der Formel 1, Fernando Alonso zusammen sein soll. Der Spanier heizt die Gerüchte selbst gehörig an. Und: Ein GP-Besuch würde wohl gerade so in Swifts Terminplan passen.

Formel 1: Alonso erlaubt sich Spaß

Alonso und Swift? Dieses Gerücht hält sich seit Tagen. Der Spanier trennte sich vor einigen Wochen von Freundin Andrea Schlager. Auch die Amerikanerin ist seit Kurzem nicht mehr in festen Händen. Woher die Gerüchte kommen, ist nicht ganz ersichtlich. Klar ist aber: Alonso macht sich auf jeden Fall einen Spaß daraus.

Auf TikTok postete er kürzlich erneut einen Clip, in dem zufälligerweise das Lied „Anti-Hero“ von Swift zu hören war. Die Fans des Formel-1-Stars rasteten daraufhin natürlich aus. Und jetzt wo das erste USA-Rennen des Jahres ansteht, hoffen sie, dass sich die beiden endlich zusammen zeigen.

Erst F1, dann Konzert?

Die gute Nachricht: Prinzipiell wäre das möglich. Die Schlechte: Es ist doch eher unwahrscheinlich. Tatsächlich spielt Swift am Tag des Rennens ein Konzert im Nissan Stadium in Nashville. Los gehen soll es um 18.30 Uhr. Die Formel 1 startet in Miami allerdings schon um 15.30 Uhr. Und: Miami liegt zeitlich eine Stunde vor Nashville.

Taylor Swift ist ein absoluter Mega-Star. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Zwischen Rennstart und Konzertbeginn liegen also knapp vier Stunden. Mit dem Flugzeug (oder wohl eher Privatjet) bräuchte Swift etwas mehr als zwei Stunden, um von der Strecke in die Halle zu kommen. Genug Zeit, um zu sehen, wie Fernando Alonso mit seinem Aston Martin startet, hätte die 33-Jährige also. Kritisch wäre es, bis zum Ende des Rennens zu bleiben.

Formel 1: Star-Auflauf in Miami

Was auch für die swift’sche Anwesenheit spricht: Schon im letzten Jahr verkam der Miami-GP zum absoluten Star-Auflauf. Hier ist wirklich nur der, der es sich auch leisten kann oder berühmt ist.

Wie wahrscheinlich der Auftritt ist, muss jeder Fan selbst bewerten. Doch klar ist, dass die Zuschauer der Formel 1 am kommenden Sonntag (7. Mai) mit Argus-Augen aufs Paddock und die Gäste blicken werden.