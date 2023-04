Formel 1: Alonso heizt wilde Gerüchte an – Fans flippen aus

Um Formel-1-Superstar Fernando Alonso ranken sich aktuell wilde Gerüchte – aber nicht um seine sportliche Zukunft, sondern um seinen Beziehungsstatus. Nach der Trennung von seiner Freundin Andrea Schlager wird wild spekuliert. Der Spanier soll laut Gerüchten mit einem internationalen Superstar anbandeln, und zwar mit keiner geringeren als Pop-Sternchen Taylor Swift.

Jetzt hat Fernando Alonso, der aktuell in der Formel 1 einiges zu lachen hat, die Gerüchte um eine mögliche Liaison mit Taylor Swift nochmal ordentlich angeheizt. Die Fans flippen völlig aus.

Formel 1: Was läuft da zwischen Fernando Alonso und Taylor Swift?

In den vergangenen Tagen sorgten spanischen Medien mit Gerüchten über das angebliche Techtelmechtel für großen Wirbel: Fernando Alonso und Taylor Swift – kann das wirklich wahr sein? Der spanische Formel-1-Star ist erst seit wenigen Wochen Single, Anfang April gaben er und die TV Moderatorin Andrea Schlager ihre Trennung bekannt. Und auch Taylor Swift ist gerade erst wieder Single. Die Sängerin und der Schauspieler Joe Alwyn haben sich nach sechs Jahren Beziehung getrennt.

Laut den Berichten sei es zwischen Alonso und Swift noch nichts Ernstes, da beide frisch getrennt sind. Dennoch sollen sich der Rennfahrer und der Pop-Star regelmäßig treffen – und das sorgt bei den Fans natürlich für große Aufregung.

Alonso heizt Gerüchte an

Auch Alonso scheint die Liebesgerüchte um seine Person mitbekommen zu haben und heizt die Gerüchte selbst nochmal an. Bei Tiktok hat er jetzt ein kurzes Video hochgeladen und benutzt dabei ausgerechnet den Song „Karma“ von Taylor Swift. Für die Fans ist das natürlich ein gefundenes Fressen.

Sie kommentieren den Beitrag von Fernando Alonso wie wild. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das wird mir zu wild mit der Taylor-Nummer“

„OMG, sogar mit Taylor-Swift-Song“

„Die Gerüchte um Taylor Swift könnten wahr sein“

„Willst du uns etwas sagen?“

„Was passiert hier?“

„Niemals hätten wir in unseren kühnsten Träumen gedacht, dass dies passieren würde.“

Gut möglich, dass Schlitzohr Alonso sich aber nur einen Spaß erlaubt. Der Spanier lächelt verschmitzt in die Kamera und zwinkert. Für ihn persönlich läuft es in der Formel 1 aktuell so gut, dass er solche Spekulationen einfach weglächeln kann.