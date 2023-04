Formel 1: Wechsel-Hammer? DAS würde Ferrari erschüttern

Bei Ferrari kehrt einfach keine Ruhe ein. Die bisherige Formel-1-Saison ist für den Traditionsrennstall ein Desaster und dann halten sich auch noch hartnäckig Wechselgerüchte um die Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc.

Während Sainz sich inzwischen öffentlich zur Scuderia Ferrari bekannte, bleibt bei Charles Leclerc ein ungutes Gefühl. Der Monegasse soll mit einem Wechsel innerhalb der Formel 1 kokettieren – und Schuld daran ist Ferrari selbst.

Formel 1: Wechselt Leclerc zu Mercedes?

Leclerc durchlief das Nachwuchsprogramm von Ferrari, galt schnell als neuer Heilsbringer und stach sogar den vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel aus. Den langersehnten Titel hat der 25-Jährige aber noch nicht eingefahren – und auch in dieser Saison dürfte es damit nichts werden. Ferrari versucht verzweifelt, an die Spitze zu gelangen, es will aber einfach nicht klappen. Auch weil man sich immer wieder haarsträubende Fehler leistet.

Das könnte Ferrari nun zum Verhängnis werden, denn laut einem Bericht von „Sport1“ glaube Leclerc nicht mehr daran, mit der Scuderia einen Titel holen zu können. Leclerc solle sich bereits anderweitig umschauen – dabei falle die Wahl ausgerechnet auf Mercedes.

Laut des italienischen Autors und Journalisten Leo Turrini sei es ein offenes Geheimnis, dass Leclerc bereits mit Mercedes spricht. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Mercedes-Boss Toto Wolff den Monegassen als Nachfolger für Lewis Hamilton sieht.

Hat Leclerc eine Ausstiegsklausel?

Noch mehr Öl ins Feuer gießen zudem die neusten Gerüchte über eine mögliche Ausstiegsklausel. Leclercs Vertrag läuft zwar noch bis 2024, allerdings soll es Optionen geben, Ferrari vorzeitig zu verlassen. Die Rede ist dabei von einer in der Formel 1 üblichen Performance-Klausel. Konkret heißt das: Wenn ein Fahrer nicht X-Punkte holt, können beide Seiten den Vertrag theoretisch vorzeitig auflösen.

Ob die Türe bei Mercedes für Leclerc überhaupt aufgeht, ist allerdings noch unklar. Hamiltons Vertrag läuft zwar zum Saisonende aus – der Brite hat aber immer noch nicht entschieden, ob er im kommenden Jahr weitermachen will.