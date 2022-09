Formel 1: Star-Pilot mit großer Ankündigung – „Zeigt meine Leidenschaft“

Mit seinen 41 Jahren ist Fernando Alonso der älteste Fahrer in der Formel 1, ans Aufhören denkt der zweifache Weltmeister aber noch lange nicht.

Stattdessen kündigt Fernando Alonso an, noch mehrere Jahre in der Formel 1 fahren zu wollen. Der Spanier will eine magische Marke knacken.

Formel 1: Alonso schnappt Räikkönen Rekord weg

349 Rennstarts hat Alonso schon auf dem Buckel – damit zog er in Monza mit Kimi Räikkönen gleich. Beim nächsten Grand Prix in Singapur wird er den Finnen überholen und sich den alleinigen Rekord sichern.

Damit ist für den 41-Jährigen aber noch lange nicht Schluss. Er will den Rekord noch weit in die Höhe treiben. „Ich werde mit Sicherheit 400 Starts erreichen. Das ist eine große Zahl. Es zeigt meine Leidenschaft für den Sport und meine Disziplin, auf hohem Niveau zu fahren. Wenn du keine Leistung bringst, wird dir das Team sicher keine 400 Grands Prix geben“, kündigt er bei „Autosport“ an.

Dass Alonso noch voller Energie sprüht und noch lange nicht genug hat, zeigte auch sein Wechsel zu Aston Martin. Mit einem Einjahresvertrag bei Alpine wollte er sich nicht begnügen und ging deshalb zu Aston Martin. Dort unterschrieb der Vettel-Nachfolger einen „Mehrjahresvertrag“.

„Bin glücklich, seit so vielen Jahren in der Formel 1 zu sein“

„Ich bin glücklich, seit so vielen Jahren in der Formel 1 zu sein – und mit den zwei weiteren Jahren oder wie viele noch kommen werden“, erklärte Alonso. Er kenne auch die Zahl seiner Rennstarts, so wirklich interessiert ihn das aber nicht.

Von den aktiven Fahrer hat nur einer noch die 300er Marke übertroffen. Lewis Hamilton steht bei 304 Starts und wird in den kommenden Wochen Michael Schumacher und Jenson Button (beide 306) überholen. Rubens Barichello (323 Starts) wird Hamilton erst im nächsten Jahr erreichen.