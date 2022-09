Formel 1: Bittere Gewissheit! Mega-Wechsel ist geplatzt

Der Mega-Wechsel in der Formel 1 ist geplatzt.

Supertalent Colton Herta wird 2023 nicht für Alpha Tauri in der Formel 1 fahren. Das bestätigte Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko.

Formel 1: Herta-Wechsel geplatzt

„Wir verzichten auf Herta“, erklärte Dr. Helmut Marko gegenüber „Sport1“. Lange hatte Red Bull versucht den US-Boy in die Formel 1 zu holen, doch daraus wird nichts. Herta bekommt nicht die Freigabe.

Das Problem bei dem IndyCar-Piloten: Er hat keine Superlizenz und darf damit nicht in der Formel 1 an den Start gehen. Dem 22-Jährigen fehlen acht Punkte. Diese wird er in diesem Jahr nicht mehr aufholen können.

Formel 1 – die Fahrer 2023

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

Alpine: Esteban Ocon, offen

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Lance Stroll, Fernando Alonso

Haas: Kevin Magnussen, offen

Alpha Tauri: Pierre Gasly, offen

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, offen

Williams: Alexander Albon, offen

Und eine Ausnahmegenehmigung von der FIA bekommt Herta nicht. Red Bull hatte sich zwar dafür eingesetzt, doch für ihn weicht der Motorsport-Weltverband seine Regeln nicht auf. Herta muss erst seine 40 Punkte erarbeiten.

Colton Herta: Wechsel in die Formel 1 vorerst geplatzt. Foto: IMAGO / Icon Sportswire

„Schade, dass die FIA nicht erkennt, welchen Wert ein amerikanischer Fahrer in der Formel 1 hätte“, sagte Marko.

Alpha Tauri: De Vries statt Herta?

Damit ist ein Wechsel von Pierre Gasly zu Alpine vorerst geplatzt. Der Franzose darf Alpha Tauri nur verlassen, wenn der Rennstall einen passenden Ersatz gefunden hat.

Ein weiterer Kandidat ist inzwischen im Rennen. Nyck de Vries soll sich bereits in Verhandlungen mit dem Team befinden. Der Niederländer bestätigte Gespräche mit Dr. Helmut Marko, Williams und Alpine.