Formel 1: Wechsel zu Mercedes? Alonso mit fiesem Seitenhieb

Es bleibt ein Thema, das die Formel 1 weiterhin beschäftigen wird: Wer wird Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes? In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Namen genannt, die ab 2025 im Cockpit der Silberpfeile Platz nehmen könnten. Dazu gehört auch Fernando Alonso.

Der Spanier ist ein Kandidat auf die Nachfolge des britischen Superstars, der im kommenden Jahr für Ferrari an den Start gehen wird. Die Zukunft um Alonso ist aktuell eins der am heiß diskutierten Themen in der Formel 1. Wechselt er tatsächlich zu Mercedes? Auf die Gerüchte angesprochen, schickte Alonso eher einen fiesen Seitenhieb an die Silberpfeile.

Formel 1: Alonso zu Mercedes?

Auch mit 42 Jahren gehört Fernando Alonso zu den besten Formel-1-Fahrern. Der zweifache Weltmeister ist weiterhin siegeshungrig, kämpft vorne stets mit, hat aber gegen die Red Bulls und Ferraris wohl keine Chance auf einen Grand-Prix-Erfolg. Könnte sich das im kommenden Jahr ändern?

Alonsos Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Was danach passiert, weiß noch keiner. Neben einer Verlängerung oder einem Karriereende wird auch über einen Wechsel zu Mercedes spekuliert. Alonso gehört nämlich zu den zahlreichen Kandidaten, die als Nachfolger für Lewis Hamilton gehandelt werden. Der Brite wechselt bekanntlich zu Ferrari.

Deshalb muss ein Spitzenfahrer her, der an der Seite von George Russell fahren soll. Nach dem Japan-GP wurde Alonso zu den stets anhaltenden Gerüchten um seine Person gefragt. Würde er zu Mercedes wechseln?

Fieser Seitenhieb gegen Mercedes

„Ich hatte viel Spaß im Rennen und eines meiner besten Wochenenden überhaupt in Bezug aufs Fahren“, so der Formel-1-Pilot, der dann einen fiesen Seitenhieb an die Silberpfeile schickte: „Mercedes ist weiter hinten, also fühlt es sich nicht so attraktiv an.“ Der hat gesessen.

Dabei hat Alonso nicht unrecht. Im Qualifying fuhr er auf Rang fünf, das Rennen in Suzuka beendete er auf den sechsten Platz. Russell und Hamilton wurden nur Siebter und Neunter. Beide Teams kämpfen in der Konstrukteurswertung derzeit um den vierten Platz hinter Red Bull, Ferrari und McLaren. Mercedes hat 34 Punkte, Aston Martin 33 Zähler.

Ob das nur ein kleiner Scherz war oder ob der Spanier es ernst meint? Eine Entscheidung um seine Zukunft soll noch vor der Sommerpause fallen, kündigte Alonso vor einigen Wochen an.