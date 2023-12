Formel 1: Alonso schockt mit Rücktritts-Ansage – und gibt der FIA die Schuld

Der ewige Fernando – eine Formel 1 ohne Alonso können und wollen sich viele Fans gar nicht vorstellen. Doch ein Ende rückt näher. Nun schockt die Rennsport-Legende mit einer deutlichen Rücktritts-Ansage.

Fernando Alonso erklärt zwar nicht wann, aber warum er zurücktreten wird. Die Worte werfen ein ganz schlechtes Licht auf die FIA und die Entwicklungen in der Formel 1.

Formel 1: Fernando Alonso spricht über Rücktritt

Als er sein erstes Rennen in der Formel 1 fuhr, zahlte man in Spanien noch mit Peseten. Im März geht Fernando Alonso in seine 21. (!) Saison in der Königsklasse. Acht Podiumsplätze in 2023 beweisen: Der alte Mann kann es noch immer. In einer Medienrunde gibt er sich noch immer so selbstbewusst wie zu Zeiten seiner Weltmeister-Titel vor 13 Jahren.

+++ Formel 1-Team versinkt im Chaos – drastische Entscheidungen gehen nach hinten los +++

„Ich habe schon einmal gesagt: Wenn ich mich eines Tages zu langsam fühle, mit meinen Leistungen nicht mehr zufrieden bin, werde ich der Erste sein, der die Hand hebt und sagt: ‚Es ist Zeit!‘, erklärt er nun in einer Medienrunde. „Aber ich glaube nicht, dass dieser Tag kommen wird. Ehrlich, ich habe ein extremes Selbstvertrauen in meine Performance.“

Und obwohl die Legende im Aston Martin weiter für Furore sorgt, wachsen die Sorgen seiner Fans vor einem baldigen Karriere-Ende. Auch wenn er mit 42 Jahren noch immer brennt: Allzu lange wird Alonso nicht mehr dabei sein. Diesen Verdacht nähren nun weitere Aussagen des Spaniers, bei denen den Fans das Herz in die Hose rutscht.

„Wieder den Speed zu fühlen und konkurrenzfähig zu sein, gibt einem eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Liebe für die Dinge, die man tut“, schwärmt er, schwenkt dann jedoch um: „Aber bei so einem Rennkalender und so einem fordernden Zeitplan kann es trotzdem sein, dass ich mal das Gefühl habe, dass es Zeit ist zu gehen. Es gibt schließlich auch noch andere Dinge im Leben.“

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Nicht die eigenen Leistungen, sondern die Gier von FIA und Formel 1 nach immer mehr Rennen könnte Alonso bald zum Rücktritt bewegen. „Schon die 22 Rennen nach zwei Absagen waren sehr anstrengend. Nächstes Jahr, mit einem noch volleren Kalender, muss man schauen, wie es sich anfühlt“, sagt der zweifache Weltmeister offen. Besonders die Triple-Header, drei Rennen hintereinander ohne ein Wochenende Pause, sind Fernando Alonso ein Dorn im Auge – und da ist er nicht der einzige F1-Pilot.

Mehr News:

„Solche Dinge saugen meine Batterie leer, nicht das Fahren“, kritisiert die Legende der Formel 1 lautstark den aufgeblähten Rennkalender. Seine Fans werden die anstehende Saison mit Sorgen verfolgen. Es könnte die letzte mit Fernando Alonso sein.