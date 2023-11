Formel 1: Fernando Alonso über Gerücht total aufgebracht – „Wird Konsequenzen geben“

Die Formel-1-Saison für Fernando Alonso hat hoffnungsvoll angefangen, neigt sich aber mit schwachen Ergebnissen dem Ende zu. Der Spanier konnte zu Beginn mehrere Podiumsplätze einfahren. Davon ist aber mittlerweile nichts mehr zu sehen.

Stattdessen sorgt der Formel-1-Star abseits der Strecke für Aufregung – wofür er wohl kaum etwas kann. Es gibt nämlich hartnäckige Gerüchte über einen spektakulären Alonso-Wechsel. Der Pilot selbst zeigt sich genervt und äußert sich deutlich dazu.

Formel 1: Alonso über Gerücht total aufgebracht

In der Formel 1 wird aktuell über keinen Fahrer so viel spekuliert wie über Sergio Perez. Wird der Mexikaner bei Red Bull bleiben oder muss er den österreichischen Rennstall verlassen? Gerüchte um die Zukunft von Perez gibt seit Wochen und Monaten. Es werden auch zahlreiche andere Piloten in Verbindung gebracht, die Perez bei Red Bull ersetzen sollen.

Dazu gehört jetzt auch Alonso. Laut Gerüchten aus Spanien soll der Aston-Martin-Fahrer im kommenden Jahr Perez ersetzen. Vor dem Großen Preis von Brasilien stellte Alonso jetzt klar, dass an den Gerüchten nichts dran sei. „Ich habe nichts dazu zu sagen. Es sind normale Paddock-Gerüchte von Leuten, die sich einfach einen Spaß daraus machen und ein paar Follower dazugewinnen wollen und solche Sachen“, zeigt sich ein wütender Alonso. „Aber bei diesem Spiel mache ich nicht mit.“

Auch Sergio Perez äußerte sich zu den Gerüchten. „Ich bin seit 13 Jahren in diesem Sport. Ich weiß, dass jeder eine eigene Agenda hat, auch die Journalisten“, so der Mexikaner, der keine Gedanken an die Gerüchte verschwende. „Es gibt so viele Gerüchte über meine Zukunft, dass ich dafür keine Energie habe. Ich will mich nur auf Sonntag fokussieren“, sagt Perez.

Alonso kündigt Konsequenzen an

Diese Gerüchte werfen oft auch kein gutes Licht auf die Formel-1-Fahrer, bei denen indirekt die Loyalität zu ihren Teams infrage gestellt wird. Alonso hingegen hat jetzt genug davon. „Ich werde sicherstellen, dass das Konsequenzen haben wird“, droht der Spanier, der allerdings nicht erklären wollte, was er genau vorhabe.

Alonso hat bei Aston Martin einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Bis wann der genau datiert ist, ist allerdings noch unklar. Der 42-Jährige wird aber wohl auch nach 2024 für das Team von Lawrence Stroll an den Start gehen.