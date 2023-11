Formel 1: Mega-Wirbel! Droht zum Saisonende eine Grand-Prix-Absage?

Große Sorge in der Formel 1! Nur noch drei Rennen müssen in diesem Jahr ausgetragen werden und eines davon droht abgesagt zu werden. Genauer gesagt, geht es dabei um den Abu-Dhabi-GP.

Die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten erregen derzeit mediale Aufmerksamkeit. All dies ist in der Formel 1 nicht zu übersehen, weshalb die Verantwortlichen die Entwicklung der Geschehnisse dort ganz genau beobachten sollen. Schon vor rund einem Jahr gab es Alarm bei einem Rennen im arabischen Raum. Doch schnell kam auch schon eine Entwarnung.

Formel 1: Abu-Dhabi-GP vor Absage?

Am kommenden Wochenende steht das Rennen in Brasilien (5. November) statt, ehe es nach Las Vegas zum dritten USA-GP (19. November) geht. Den Formel-1-Abschluss macht wie so üblich der Große Preis von Abu Dhabi am 26. November. Doch genau der soll auf der Kippe stehen, heißt es in einigen Blogs und auf Social Media, wie „Motorsport-Total“ berichtet.

Grund dafür ist der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Zudem gibt es aktuell wieder Spannungen zwischen dem Iran und USA. Im Nahost gab es mehrere Angriffe auf US-Personal, das dort aktuell stationiert ist.

Dem Bericht nach wurde das Thema tatsächlich bei einem Meeting vor rund zwei Wochen in Austin angesprochen. Ein Teamchef der FOM hatte Sorgen, ob die Sicherheit gewährleistet werden könne und ob eine Absage nötig sei. Die Antwort war deutlich: Eine Absage komme nicht infrage. Das Formel-1-Rennen soll planmäßig stattfinden.

Gerücht sorgt für Aufregung

Die Aufregung um die ganzen Gerüchte in den sozialen Netzwerken ist wohl ein Update der Reise- und Sicherheitsbestimmungen des britischen Außenministeriums am 29. Oktober. Dort heißt es: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Terroristen versuchen werden, Anschläge in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verüben. Die Anschläge könnten wahllos verübt werden, auch an Orten, die von Ausländern besucht werden.“

Auf Anfrage von „Motorsport-Total“, ob der Abu-Dhabi-GP abgesagt werde, antwortete der Promoter FOM: „Das Rennen ist nicht gefährdet.“

Auch der spanische Motorsport-Journalist Albert Fabrega beruhigte die Formel-1-Fans auf X (ehemals Twitter): „Der Abu-Dhabi-GP ist nicht gefährdet und wird problemlos stattfinden.“