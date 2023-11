Formel 1: Gerücht sorgt für Aufregung – Hammer-Rückkehr bei Red Bull?

Eigentlich sollte die Welt bei einem Formel-1-Team nach dem Gewinn beider Weltmeisterschaften in einer Saison perfekt sein. Doch bei Red Bull gibt es immer wieder Spekulationen darüber, wer im kommenden Jahr an der Seite von Max Verstappen fahren wird. Warum ist das so?

Teamkollege Sergio Perez steht in der Kritik, darf laut den Red-Bull-Bossen aber für 2024 dennoch an den Start gehen. Allerdings brodelt die Gerüchteküche stets weiter. So wird nun ein weiterer Formel-1-Pilot mit dem Cockpit des österreichischen Rennstalls in Verbindung gebracht. Es wäre ein Hammer-Comeback beim Weltmeisterteam!

Formel 1: Irres Gerücht sorgt für Aufregung

Zwei Siege durfte Sergio Perez in diesem Jahr in der Formel 1 bejubeln. Allerdings waren beide Erfolge zu Beginn der Saison. Seitdem konnte der Mexikaner nur wenig überzeugen, steht mit dem schnellsten Auto des Feldes aber weiterhin auf Position zwei hinter Max Verstappen.

Dennoch gibt es laute Kritik. Perez‘ Zukunft bei Red Bull ist alles andere als sicher – trotz Vertrag bis Ende 2024. Der 33-Jährige kann sich aber einfach nicht stabil präsentieren, weshalb es immer wieder Gerüchte um seine Person gibt. Wird er für Red Bull überhaupt an den Start gehen? Ersetzt ihn nächstes Jahr ein anderer Fahrer? Fährt Perez nur noch 2024, um dann das Team endgültig zu verlassen? Fragen, die noch irgendwann geklärt werden.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden etliche Piloten mit einem Wechsel zu RB in Verbindung gebracht. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Lando Norris oder auch Altmeister Fernando Alonso. Nun aber kommt ein weiterer Pilot auf die Liste: Carlos Sainz.

Bahnt sich ein RB-Hammer an?

So spekuliert nun auch die katalanische Online-Zeitung „El Nacional“, dass der Ferrari-Pilot bei den Red-Bull-Bossen eine Möglichkeit sei. Ein Wechsel des Spaniers zum Brause-Rennstall sei „nicht ausgeschlossen“. Es wäre eine spektakuläre Rückkehr in der Formel 1!

Denn Sainz fuhr bereits zwischen 2015 und 2017 in der Motorsport-Königsklasse für Toro Rosso, das Nachwuchsteam von Red Bull, das heute unter dem Namen AlphaTauri an den Start geht. Dem Bericht nach wäre ein Wechsel allerdings nur für 2025 eine Option. Erst da wäre der Platz für Sainz frei.

Dennoch könnte es in der Formel 1, wie auch sonst überall, sehr schnell gehen. Überzeugt Perez in den restlichen Rennen in diesem Jahr nicht, ist es gut möglich, dass er seinen Platz bei Red Bull räumen muss. Wer dann für ihn übernehmen wird, wird sich zeigen.