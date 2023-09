Formel 1: Star-Pilot erlebt bösen Absturz – jetzt schrillen die Alarmglocken

Von fast ganz oben bis ganz nach unten durchgereicht – diese bittere Erfahrung macht Fernando Alonso derzeit in der Formel 1. Zu Saisonbeginn waren er und Aston Martin DIE Überraschung. In Singapur landete er auf dem letzten Rang.

Der Abwärtstrend lässt sich beim britischen Rennstall schon länger beobachten. Das jüngst vergangene Wochenende war aber definitiv ein heftiger Schlag in die Magengrube. Jetzt zittern die Fans mit dem zweimaligen Formel 1-Weltmeister.

Formel 1: Debakel für Alonso-Team

Für Aston Martin ging das Unheil bereits mit dem Unfall von Lance Stroll los. Der Kanadier verlor in der Qualifikation die Kontrolle über seinen Wagen, krachte spektakulär in die Wand. In der Folge verpasste er den Nacht-Grand-Prix.

Also war es an Alonso, allein für sein Team auf Punktejagd zu gehen. Jedoch führte ein Fehler des sonst so erfahrenen Spaniers zu einer 5-Sekunden-Strafe. Beim anschließenden Boxenstopp hakte es auch und er verlor neben Zeit auch jegliche Chance auf Zähler.

Probleme mit neuen Regeln?

Zu allem Überfluss beschwerte sich Alonso an diesem Formel-1-Wochenende auch noch über seinen Wagen. „Unfahrbar“ sei der Bolide gewesen, der ihm zuvor bereits sieben Podiumsplätze in diesem Jahr beschert hatte.

Ob es an den geänderten technischen Regeln für den Unterboden und die Flügel lag? Das weist Aston Martin von sich. Fakt ist aber, dass auch Red Bull in Singapur strauchelte und Aston Martins Design vom Erfolgsrenner inspiriert ist.

Formel 1: Alonso resigniert

Kein Wunder, dass Alonso regelrecht resignierte. „Wir alle hatten ein starkes Wochenende in Singapur erwartet. Das war nicht der Fall“, verrät der 42-Jährige, der erstmals in dieser Saison ohne Punkte blieb.

Für Japan klingt die Prognose ebenfalls niederschmetternd: Man dürfe keine „Magie“ erwarten. Es helfe lediglich eine Überraschung. Es scheint, als hätten Mercedes, McLaren und Co. Aston Martin in der Formel 1 mittlerweile den Rang abgelaufen.