Formel 1: Horror-Unfall in Singapur! Fans halten den Atem an

In solchen Momenten halten Fahrer, Teams und Fans den Atem an. Was war passiert? Die Formel 1 ist in Singapur zu Gast und auf der legendären Stadtstrecke gab es in den vergangenen Jahren schon einige Unfälle.

So ist es auch in diesem Jahr der Fall gewesen. Am Samstag (16. September) gab es einen Horror-Unfall im Qualifying. Für einige Minuten herrschte in der Formel 1 Schockstarre.

Formel 1: Horror-Unfall in Singapur!

Auf solchen Stadtkursen herrscht immer viel Chaos. Alle Formel-1-Piloten versuchen, noch eine schnelle Runde zu schaffen, um sich für die nächste Session im Qualifying zu qualifizieren. Jeder Fehler kostet wichtige Sekunden. Bei Lance Stroll gab es eine Schrecksekunde in Singapur.

Auch interessant: Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Hier gibt es alle Highlights

Im TV waren die Zuschauer onboard mit dem Aston-Martin-Piloten, als dieser in den beiden vorletzten Kurven mit seinem Auto zu kämpfen hatte. Ausgerechnet in der letzten Kurve kam es dann zum Horror-Unfall. Stroll kam mittig auf die Kerbs und knallte in die Wand. Es war ein heftiger Einschlag und gleichzeitig auch das Ende von Q1.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass das Auto ein Totalschaden ist, dürfte zur Nebensache werden. Viel wichtiger ist es, wie es Stroll geht. Die wichtigste Nachricht: Es geht ihm soweit gut. Der Kanadier konnte aus dem Auto aussteigen.

Schrecksekunde im Qualifying

Während Stroll schon lange aus dem Auto raus war und sich direkt auf den Weg zu den Ärzten machte, um sich untersuchen zu lassen, musste die Barriere auf der Start-Ziel-Geraden repariert und die ausgelaufene Flüssigkeit vom Auto entfernt werden. Die Formel-1-Fahrer mussten lange warten, bis es mit dem Q2 weiterging.

Zu Stroll gibt es noch keine Informationen, ob er sich Verletzungen zugezogen hat. Es ist nicht die erste Schrecksekunde für den Kanadier in diesem Jahr. Vor Beginn der Rennsaison stürzte er beim Training auf dem Fahrrad. Die Untersuchungen ergaben einen Bruch und eine Verschiebung des rechten Handgelenks, einen Bruch des linken Handgelenks, einen Teilbruch der linken Hand und einen weiteren Bruch des großen Zehs am rechten Fuß. 48 Stunden nach seinem Unfall – genau zwölf Tage vor dem ersten Rennen in Bahrain – wurde Stroll operiert.

Mehr News für dich:

Bleibt zu hoffen, dass er dieses Mal verletzungsfrei geblieben ist. Ob er am Sonntag (17. September) an den Start gehen kann, ist noch unklar.