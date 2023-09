Formel 1: Fans haben irren „Fluch“ ausgemacht – ist Verstappen DESHALB zu schlagen?

An jedem Wochenende steht er ganz oben auf dem Podium, ist auf der Rennstrecke überhaupt nicht zu schlagen und holt sich zahlreiche Formel-1-Rekorde: Max Verstappen fährt in diesem Jahr in seiner eigenen Liga. Andere Fahrer und Teams verzweifeln an dem überragenden Niederländer.

Doch zum Italien-GP könnte es sich vielleicht ändern. Formel-1-Fans haben nämlich einen rätselhaften Fluch ausgemacht. Wird es am kommenden Wochenende tatsächlich möglich sein, dass Verstappen nicht das Rennen gewinnt?

Formel 1: Fans beschwören „Fluch“

Dass Max Verstappen in diesem Jahr seinen dritten WM-Titel in der Formel 1 holen wird, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Elf der 13 Rennen in diesem Jahr hat der Niederländer gewonnen. Die beiden anderen Rennen entschied sein Teamkollege Sergio Perez für sich.

Nun ist die Motorsport-Königsklasse an diesem Wochenende in Italien zu Gast. In Monza wird Verstappen versuchen, den zwölften Sieg einzufahren. Doch ob das gelingen wird? Schließlich gibt es auf der Traditionsstrecke einen Fluch, den schon drei Fahrer in den vergangenen Jahren zu spüren bekamen.

2019 gewann Charles Leclerc souverän den Italien-GP nach einem epischen Showdown mit dem damaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas. Doch im darauffolgenden Jahr hatte der monegassische Fahrer bei einer Kurve auf der legendären Parabolica einen schrecklichen Unfall. Pierre Gasly, damals im AlphaTauri, profitierte davon und holte 2020 den ersten Sieg in seiner Karriere. Im nächsten Jahr schaffte Gasly nicht einmal die Hälfte der ersten Runde, da er nach den ersten paar Kurven in die Leitplanke prallte. Daniel Ricciardo holte sich dann den Monza-Erfolg im McLaren.

Verstappen in großer Sorge?

Wie schon die beiden Vorgänger lernte auch Ricciardo den Monza-Fluch kennen. 2022 erlitt er mitten im Rennen einen Motorschaden. Und wer gewann im vergangenen Jahr das Formel-1-Rennen auf der beliebten Strecke? Max Verstappen. Es war sein erster Rennsieg in Italien.

Es gibt nicht wenige, die jetzt damit rechnen, dass auch der Niederländer tatsächlich den Fluch nach einem Sieg in Monza zu spüren bekommen könnte. Aber der Red-Bull-Fanlager glaubt an einen weiteren Erfolg des zweifachen Weltmeisters. Ob dann am Sonntag (3. September) Verstappen tatsächlich ganz oben auf dem Podium stehen wird?

Vom Monza-Fluch dürfte er sicherlich schon mitbekommen haben. Spätestens vor dem Training am Freitag wird er von den Journalisten dazu befragt werden.