Wahnsinn in der Formel 1! Fans rennen die Tür ein – und sorgen für Probleme

Mit dieser Meldung hat die Formel 1 eine Bombe platzen lassen. Die Enthüllung der neuen Autos läutet traditionell die spannende Phase vor Saisonbeginn ein. 2025 soll jetzt alles noch glamouröser und größer werden.

Bisher organisierten die Teams ihre Auto-Präsentationen stets selbst. Im kommenden Jahr gibt es erstmals ein von der Formel 1 organisiertes zentrales Event. Und die Fans der Rennserie können es kaum noch abwarten.

Formel 1 plant Mega-Event

Angesichts des 75-jährigen Bestehens der Motorsport-Königsklasse wollten die Veranstalter einmal mehr etwas Spektakuläres aus dem Boden stampfen. Herausgekommen ist ein riesiges Event, bei dem alle zehn Hersteller ihre Autos auf der Bühne der O2-Arena in London vorstellen werden.

Geplant ist die große Show für den 18. Februar 2025, knapp einen Monat vor dem Saisonauftakt in Australien (16. März). Ab 21 Uhr sollen die Hüllen fallen und bis zu 20.000 Fans können dabei sein. Karten für das neue Formel-1-Event gingen bereits am Freitag (15. November) in den Vorverkauf.

Irres Interesse an Karten

Lange hielt der Vorrat allerdings nicht. Wie „Autosport.com“ berichtet, seien sämtliche Tickets mit Preisen in der Spanne von 70 bis 135 Euro in nur 45 Minuten vergriffen gewesen. Während sich ein kleiner Teil der Anhängerschaft darüber freuen kann, dabei zu sein, warteten zahlreiche andere Fans online stundenlang erfolglos auf Karten.

Doch nicht jeder, der Tickets ergattern konnte, plant offenbar, auch nach London zu reisen. Kurz nach Verkauf fanden sich im Internet zahlreiche Tickets zum Verkauf – mit Preisen jenseits der 1.000 Euro! Einige besonders Gierige versuchen, enormen Profit zu machen.

Formel 1 spricht Warnung aus

Und: Unter den dubiosen Angeboten stecken auch einige Blindgänger! In einer F1-Mitteilung heißt es, dass einige Karten auf inoffiziellen Wiederverkaufswebsites angeboten würden. Die Rennserie warnt, dass dies gegen die Verkaufsbedingungen verstößt und dass Tickets, die bei solchen Plattformen erworben werden, nicht gültig für den Eintritt sind!

Auch warnt die Formel 1 vor Karten, die Plätze anbieten, die schlicht nicht existieren. Wer sichergehen will, sollte also nur über die offiziellen Anbieter nach Karten schauen.