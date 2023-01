Formel 1: Geheimnis um Fahrer-Gehälter gelüftet – einer überragt alle

Die Formel 1 ist in den vergangenen Jahren beliebter geworden. Immer mehr Menschen schauen sich sonntags die Rennen in der Königsklasse des Motorsports an und fiebern mit, wenn ihre Lieblingsfahrer den Asphalt zum Glühen bringen.

Aufgrund des gestiegenen Interesses fragen sich viele Fans, wie viel ihre Formel-1-Stars denn eigentlich verdienen. Nun gibt es darauf eine Antwort.

Formel 1: Das sind die Fahrergehälter in der kommenden Saison

Das Motorsport-Portal „Racingnews365.com” hat veröffentlicht, wie die Gehälter der Formel-1-Fahrer in dieser Saison aussehen werden. Wenig überraschend: Weltmeister Max Verstappen erhält das meiste Geld. Demnach wird der Niederländer rund 51 Millionen Euro für die kommende Rennsaison erhalten. Dabei sind Bonuszahlungen für Rennsiege oder den erneuten Gewinn des WM-Titels noch nicht mit inbegriffen.

Auf dem zweiten Platz rangiert in diesem Jahr Vize-Weltmeister Charles Leclerc. Der Pilot von Ferrari erhält 33 Millionen Euro. Der siebenfache Champion Lewis Hamilton liegt in der Gehaltstabelle mit 32 Millionen Euro nur auf dem dritten Platz.

Formel 1: Insgesamt 202 Millionen Euro für die Fahrer

Hinter dem Podium steht Lando Norris auf Platz vier mit einem Gehalt von etwa 18 Millionen Euro pro Jahr. Sergio Perez, Carlos Sainz und Valtteri Bottas erhalten etwa 9,2 Millionen Euro. Rund 7,2 Millionen Euro wird George Russel einstreichen. Esteban Ocon wird mit 5,5 Millionen Euro etwas weniger bekommen als der Mercedes-Pilot. Fernando Alonos, Pierre Gasly und Kevin Magnussen erhalten ungefähr 4,6 Millionen Euro. Alexander Albon im Williams wird 2,8 Millionen Euro und Lance Stroll wird 1,9 Millionen Euro überweisen bekommen.

Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche im Fahrerpool, erhält bei Haas etwa zwei Millionen Euro. De Vries, Zhou und Piastri werden genau so viel bekommen wie der Schumacher-Nachfolger. AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda und Formel-1-Neuling Logan Sargent werden beide etwa 920.000 Euro einstreichen.