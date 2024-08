Formel 1: Norris düpiert Verstappen – doch jetzt droht schon wieder ein Desaster

Die Formel 1 ist zurück und gleich regnet es den nächsten dicken Dämpfer für den Weltmeister! Max Verstappen verpasst bei seinem Heimrennen die Pole-Position und wird nur von Platz zwei starten. Startplatz eins sicherte sich erneut Lando Norris.

Der McLaren-Pilot ist derzeit schlichtweg schneller als Verstappen. Dieses Szenario gab es in dieser Saison schon das ein oder andere Mal – allerdings folgte für den Briten im Rennen dann immer die Ernüchterung. Kann der Formel-1-Star das dieses Mal ändern?

Formel 1: Norris sichert sich nächste Pole

Norris macht da weiter, wo er vor der Sommerpause aufgehört hat. Der Brite zeigt sich in Zandvoort weiter in Topform und holt sich die nächste Pole-Position in diesem Jahr. Norris und McLaren sind ein ganzes Stück schneller als Red Bull und Verstappen. Der Niederländer hat bei seinem Heim-GP vorerst nur das Nachsehen.

„Wir sind einfach zu langsam“, wetterte der Weltmeister nach dem Qualifying in den Niederlanden. Bei McLaren hofft man nun, dass der nächste Saisonsieg dazu kommt. Dann dürfte man bei Red Bull mit Blick auf die Teamwertung richtig schlotternde Knie bekommen.

Allerdings hatte Norris im Laufe der ersten Saisonhälfte auch immer wieder gezeigt, dass eine Pole-Position kein Sieggarant ist. Sowohl in Spanien als auch in Ungarn stand er zu Beginn des Rennens vorne – am Ende des Grand Prix jedoch nur auf Platz zwei.

Bringt er den Sieg endlich durch?

Das große Problem von Norris bleibt der Start. Diesen verpennt der Brite regelmäßig. So macht er die Tür für die Fahrer hinter sich immer wieder auf. Dadurch verlor der Formel-1-Star schon so manchen Platz in dieser Saison.

Diese Schwäche wird er in den Niederlanden abstellen müssen, wenn der zweite Saisonsieg gelingen soll. Schon in Miami stand er am Ende ganz vorne. Sollte das auch in Zandvoort klappen, würde er seine Ambitionen, Verstappen in der Fahrerwertung richtig gefährlich zu werden, unterstreichen.