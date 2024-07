Formel 1 – Ungarn-Quali im Live-Ticker: Offener Kampf an der Spitze – wer holt sich die Pole?

In der Formel 1 steht das vorletzte Rennen vor der großen Sommerpause an. Die Königsklasse des Motorsports zu Gast in Ungarn am Hungaroring. Der Große Preis von Ungarn läutete den Endspurt bis zu Sommerpause ein.

Vor zwei Wochen konnte Lewis Hamilton den großen Preis von Großbritannien gewinnen. Der siebenfache Weltmeister feierte somit den Heimerfolg. Das Formel-1-Rennen in Silverstone war von enormer Spannung geprägt. Im Laufe des Grand Prix hatten gleich sechs Fahrer die Chance, den Sieg zu holen.

Formel 1 – Ungarn-Quali im Live-Ticker:

Diese Spannung erhoffen sich die Fans nun auch von dem Rennen in Ungarn. Kann Mercedes den nächsten Sieg einfahren? Schlägt Verstappen zurück? Und wie schneiden die Ferraris und der deutsche Pilot Nico Hülkenberg ab?

In unserem Live-Ticker zur Formel 1 halten wir dich das ganze Wochenende über den Großen Preis von Ungarn auf dem Laufenden. Viel Spaß!

13.30 Uhr: Das dritte freie Training läuft, die Teams machen die letzten Anpassungen vor dem Qualifying. Einige Rennställe haben Updates mit nach Ungarn gebracht. So zum Beispiel Verstappen. Wie wirkt sich das auf die Leistung des Autos aus?

12.25 Uhr: Im gestrigen zweiten freien Training ging es schon hoch her. Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste das Training nach einem harten Einschlag nach nur acht Runden beenden. Der Monegasse hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und schlug heftig ein.

Letztlich hatte Papaya-Pilot Lando Norris die Nase vorn. Der Brite fuhr die schnellste Runde vor Verstappen. Was diese wert ist, werden wir später sehen. Um 16 Uhr geht es los mit dem Qualifying. In Kürze startet zunächst das zweite freie Training.

11.37 Uhr: Fakt ist: Die Spitze der Formel 1 ist in den vergangenen Wochen enorm zusammengerückt. Von der Red-Bull-Dominanz der letzten Jahre ist nicht mehr viel zu sehen. McLaren und Mercedes sind auf Augenhöhe mit dem Weltmeisterteam und auch Ferrari möchte wieder ganz vorne angreifen.

10.02 Uhr: Werfen wir kurz noch einen Blick zurück: In Großbritannien feiert Lewis Hamilton das erste Mal seit fast drei Jahren wieder einen GP-Sieg. Der Brite gewann bei seinem Heimrennen und dürfte in der Folge mit einer Menge Selbstbewusstsein nach Ungarn gereist sein. Kann er Max Verstappen und Red Bull auch an diesem Wochenende ärgern?

Samstag, 20. Juli, 9.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht das Qualifying zum Großen Preis von Ungarn an. Wir verfolgen für dich die Formel 1 live und versorgen dich mit den neusten Informationen.