Formel 1 erwartet wilde Silly Season! Diese Hammer-Entscheidungen stehen bevor

Pause in der Formel 1! Nach dem großen Preis von Belgien ist die Königsklasse des Motorsports in die große Sommerpause gegangen – erst in vier Wochen geht es nun weiter. Eigentlich ist die Sommerpause geplant, um abzuschalten, Energie zu tanken und für die zweite Saisonhälfte einzustimmen. Doch von Ruhe und Besinnlichkeit dürfte in der Silly Season keine Rede sein.

Einige Fahrer stehen auf der Kippe, so mancher Wechsel bahnt sich an und viele Teams sind auf der Suche nach Fahrern für 2025 – kommt der Fahrermarkt der Formel 1 in den kommenden Wochen noch mehr in Fahrt?

Formel 1 in der Sommerpause – jetzt könnte es so richtig heiß werden

Mit Blick auf die anstehenden Wochen könnte es in der Formel 1 einige Veränderungen und Neuigkeiten geben. Folgende Entscheidungen könnten demnächst in den Vordergrund rücken:

Perez bald nicht mehr bei Red Bull?

Die meisten Blicke dürften sich auf das Weltmeister-Team richten. Geht die Ära von Sergio Perez bei Red Bull tatsächlich zu Ende? Die letzten Wochen und Monate waren alles andere als zufriedenstellend – ganz im Gegenteil: Seine Leistungen waren mehr als schwach. Der Mexikaner wird wohl tatsächlich seine Sachen packen müssen.

2. Ricciardo als Perez-Nachfolger?

Sollte Perez gehen müssen, stünde sein Nachfolger mit Daniel Ricciardo möglicherweise schon bereit. Der Australier fährt noch für Racing Bulls, ist ein Kind des Red Bull-Rennstalls und bei den Bossen bestens bekannt und geschätzt. Kommt es also zur großen Ricciardo-Rückkehr zu Red Bull?

++Formel 1: Verstappen geht in den Attacke-Modus – „Können sich verpissen“ ++

3. Endlich Gewissheit um Sainz-Zukunft?

Schon seit Jahresbeginn häufen sich Gerüchte ob des neuen Teams von Carlos Sainz. Der Spanier muss bei Ferrari für Lewis Hamilton weichen, ein neues Team hat er jedoch noch nicht. Vieles deutet auf Sauber oder Williams hin – fällt die Entscheidung nun endlich während der großen Sommerpause?

4. Kimi Antonelli als Hamilton-Nachfolger?

Auf der anderen Seite ist der Platz neben George Russell bei Mercedes noch frei – wer wird sein Teamkollege im kommenden Jahr? Mercedes-Teamchef Toto Wolff würde gerne Weltmeister Max Verstappen zu den Silberpfeilen lotsen, doch das scheint weiterhin recht unrealistisch. Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli scheint der heißeste Kandidat für das Cockpit zu sein – macht Mercedes den Deal schon während der Sommerpause offiziell?

5. Darf Sargeant bei Williams weiter machen?

Ein weiterer Fahrer, der einen enorm schweren Stand hat, ist der US-Amerikaner Logan Sargeant. Der Williams-Pilot fährt seit Beginn der Saison den Ansprüchen hinterher – immer wieder fehlen ihm etliche Sekunden auf Teamkollege Alex Albon. Auch die Rennergebnisse lassen zu wünschen übrig – ihm droht wie auch Perez das Aus.

Mehrere Teams auf der Suche nach Fahrer Nummer zwei

Dazu sind gleich mehrere Formel-1-Teams noch auf der Suche nach einem zweiten Fahrer für 2025. Alpine, Sauber, Racing Bulls und Williams – alle Rennställe haben bisher nur ein Cockpit für die nächste Saison besetzt. Das könnte sich in den kommenden Tagen ändern, denn viele Teams und Fahrer wollen schon gegen Ende der Silly Season Klarheit für das nächste Jahr.

Weitere News:

Obendrein wird auch spannend zu sehen sein, wie sich die internen Spannungen bei Red Bull über die freie Zeit entwickeln. Sollte es auch während der Silly Season zu Streitereien und großen Meinungsverschiedenheiten kommen, wird sich Verstappen wohl genau überlegen, ob ein Wechsel zu Mercedes nicht doch Sinn ergeben könnte.