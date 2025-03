Formel 1: Nach Red-Bull-Knall – Verstappen macht spezielle Verkündung

Ganze zwei Rennwochenenden hat es gedauert, bis es den ersten Fahrerwechsel in der Formel 1 gab. Tagelang hatte es sich angebahnt, jetzt ist es tatsächlich offiziell: Liam Lawson muss seinen Platz an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull räumen. Der Neuseeländer wird ab sofort durch Yuki Tsunoda ersetzt.

Verstappen selbst hat sich zu diesem Wechsel noch nicht geäußert, hat jedoch mit einer besonderen Ankündigung für Aufsehen gesorgt. Der Formel-1-Weltmeister hat sich für das Rennen in Suzuka etwas Spezielles einfallen lassen.

Formel 1: Neuer Teamkollege für Verstappen

Nach nur zwei Rennen bekommt Verstappen einen neuen Teamkollegen! Tsunoda, der schon vor der Saison auf den Platz neben dem Weltmeister geschielt hatte, wird ab sofort für Red Bull fahren. Dieses Duo soll das Erfolgsteam der letzten Jahre also zurück an die Spitze führen. Davon sind die roten Bullen derzeit weit entfernt.

Ausgerechnet vor seinem Heimrennen in Suzuka geht der Traum des Japaners also in Erfüllung. Nach vielen Jahren bei den Racing Bulls hat er nun seine langersehnte Beförderung bekommen. Ab sofort fährt er nicht mehr für das Schwesterteam.

++ Formel 1: Hamilton-Hammer offiziell! Jetzt darf es jeder sehen ++

Wie Verstappen genau auf die Entscheidung der Red-Bull-Bosse blickt, ist unklar. Allerdings deutet einiges davon hin, dass er damit nicht wirklich einverstanden ist. Auf „Instagram“ hat er einen Post, in dem der Ex-Formel-1-Fahrer Giedo van der Garde Lawson in Schutz nimmt und der Red-Bull-Führung „Mobbing“ gegenüber dem Neuseeländer vorgeworfen hatte, geliked. Ein pikantes Detail.

Verstappen stellt speziellen Helm vor

Neben all dem Stress und dem Tohuwabohu im Team, hat Verstappen ein neues Helmdesign für den Japan-GP bekannt gegeben. Der Niederländer veröffentlichte ein neues Merch-Set für das Rennen in Suzuka. Die „Japan Kollektion“ gibt es ab sofort auf der Internetseite des Formel-1-Stars.

Weitere News:

Für knapp 180 Euro können Fans des Niederländers den besonderen Helm kaufen, für 50 Euro gibts es besondere Shirts im gleichen Design. Die Vorfreude auf das Wochenende in Japan scheint bei Verstappen also schon groß zu sein!