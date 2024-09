Formel 1: Nächster Paukenschlag! Red-Bull-Misere nimmt kein Ende

Bei Red Bull geht es weiter drunter und drüber. Zwar konnte Max Verstappen beim Großen Preis von Singapur sich mal wieder ein Podiumsplatz krallen, doch hinter den Kulissen scheint es weiterhin enorme Differenzen zu geben. Der nächste Top-Funktionär der Formel 1 wird das Team verlassen.

Mit Adrian Newey und Jonathan Wheatley verlassen bereits der Design-Guru und der Sportliche Leiter Red Bull. Mit Will Courtenay wird nun der nächste langjährige Mitarbeiter innerhalb der Formel 1 wechseln.

Formel 1: Courtenay wird McLaren-Sportdirektor

Red Bull verliert eine weitere verdiente Führungskraft an die Konkurrenz. Chef-Stratege Will Courtenay wechselt vom österreichischen Rennstall zu McLaren, wie beide Teams am Dienstag (24. September) bestätigten. Courtenay wird Red Bull nach über 20 Jahren verlassen.

„Will wurde die Position des Sportdirektors bei McLaren angeboten. Nach einer langen und erfolgreichen Zeit mit dem Team seit seiner Zeit bei Jaguar sind wir traurig, dass er uns verlässt, aber wir wünschen ihm alles Gute für diesen Schritt nach oben. Will wird Teil des Teams bleiben und seinen Vertrag bis Mitte 2026 erfüllen“, so Red Bull gegenüber dem niederländischen „Telegraaf“.

„Wills Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft für den Motorsport machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unseres Sportbereichs“, sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella. „Wir treten jetzt in eine wichtige Phase unserer Reise als Team ein, und wir sind zuversichtlich, dass er eine großartige Ergänzung für unsere starke Führungsriege sein wird, wenn wir weiterhin um Siege und Meisterschaften kämpfen wollen“, ergänzte der Italiener.

Courtenay schon vor 2026 bei McLaren?

Offiziell steht Courtenay noch bis Ende 2026 bei Red Bull unter Vertrag. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird McLaren jedoch versuchen, den Strategie-Chef schon vor Ablauf seines Vertrages für sich zu gewinnen. Es wird wohl auf eine Kompromissverhandlung der beiden Formel-1-Teams hinaus laufen.

Red Bull befindet sich im XXL-Umbruch. Der Top-Rennstall hat eine enorm wichtige, aber eben auch enorm schwere Zeit vor sich. Gleich drei wichtige Persönlichkeiten werden das Team in naher Zukunft verlassen. Dazu läuft es auch auf der Strecke nicht mehr so rund – Red Bull wird sich mit Blick auf die große Regeländerung ab 2026 wohl komplett neu aufstellen (müssen).