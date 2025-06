Formel 1: Ferrari-Hammer um Horner? Red-Bull-Boss legt die Karten auf den Tisch

In der Formel 1 geht nahezu immer hoch her! Doch vor allem bei Red Bull war es in den letzten Monaten und besonders im letzten Jahr sehr stürmisch. Im Mittelpunkt stand stets Teamchef Christian Horner. Der Red-Bull-Boss ist im Team längst nicht mehr unumstritten.

Plant Horner also schon seine Flucht zu einem anderen Team? Zuletzt ist er gar mit Ferrari in Verbindung gebracht worden. Jetzt spricht der Formel-1-Funktionär erstmals über die Scuderia-Spekulationen.

Formel 1: Horner kontert Gerüchte in eigener Manier

Dass Horner längst nicht mehr so fest im Sattel sitzt, wie noch vor anderthalb Jahren, ist kein Geheimnis mehr. Daher gibt es immer wieder wilde Spekulationen ob eines Wechsels des 51-Jährigen. Ein Wechsel zu Ferrari würde jedoch einem echten Beben gleichen. Was ist da dran?

„Es ist immer schmeichelhaft, mit anderen Teams in Verbindung gebracht zu werden, aber ich stehe zu 100 Prozent hinter Red Bull“, machte der Brite bei der FIA-Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Barcelona deutlich. Dazu lieferte er einen kleinen Seitenhieb gegen Flavio Briatore, dem Alpine-Boss, der bei der Presserunde neben ihm saß.

„Mein Italienisch ist außerdem schlechter als Flavios Englisch, also wie sollte das funktionieren?“, so Horner ironisch. Er dementiert etwaige Gerüchte also deutlich. Auch Red-Bull-Berater Helmut Marko schlag ähnliche Töne an.

Marko-Klartext zu Horner-Gerüchten

„Das ist völliger Blödsinn. Da will sich scheinbar irgendjemand wichtig machen. Bei uns bleibt alles beim Alten“, stellte der Österreicher klar. Damit dürften die Gerüchte um einen Ferrari-Wechsel Horners vorerst vom Tisch sein. Dazu passt: In den letzten Wochen soll es bei Red Bull wieder ein wenig harmonischer zugegangen sein.

Weitere News:

So erklärte Max Verstappens Papa Jos, dass er sich mit Horner ausgesprochen habe und das Kriegsbeil zwischen den beiden vorerst beigelegt worden ist. In der Formel 1 bleibt in Sachen Teamchefs also vorerst alles beim Alten.