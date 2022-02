Formel 1: Bittere Nachricht! F1-Star sagt RoC-Teilnahme kurz vor Start ab

An diesem Wochenende (05./06. Februar) findet in Schweden das „Race of Champions“ (RoC) statt. Mit dabei sind auch Fahrer aus der Formel 1.

Kurzfristig hat nun aber ein Star aus der Formel 1 seine Teilnahme abgesagt. Valtteri Bottas wird nicht dabei sein. Das hat auch Auswirkungen für Sebastian Vettel.

Formel 1: Bottas sagt „Race of Champions“ kurzfristig ab

Das „Race of Champions“ kehrt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zurück. An diesem Wochenende gehen die Rennfahrer im schwedischen Pite Havsbad an den Start und ermitteln ihren Champion.

Für Finnland sollte eigentlich der Formel 1-Pilot Valtteri Bottas ins Rennen gehen, doch der 32-Jährige sagte seine Teilnahme kurzfristig ab. Bottas fehle aufgrund kurzfristiger anderer Verpflichtung, teilten die Organisatoren auf der Pressekonferenz am Freitag mit. Nähere Details wurden nicht genannt.

--------------------------

Die Teams beim Race of Champion

Deutschland: Sebastian Vettel, Mick Schumacher

Finnland: Mika Häkkinen, Emma Kimilainen

Lateinamerika: Helio Castroneves, Benito Guerrar Jr

USA: Jimmie Johnson, Colton Herta

Frankreich: Sebastian Loeb, Didier Auriol

Großbritannien: David Coulthard, Jamie Chadwick

Schweden: Mattias Ekström, Timmy Hansen

Nordic: Johan Kristofferson, Tom Kristensen

Norwegen: Oliver Solberg, Petter Solberg

--------------------------

Formel 1: SIE ersetzt Bottas

Anstelle von Bottas wird nun die W-Series-Fahrerin Emma Kimilainen gemeinsam mit Formel 1-Legende Mika Häkkinen fahren. „Valtteri hatte Verpflichtungen und eine Absage in letzter Minute. Ich bin froh, Emma zu haben. Es wird brillant“, freute sich Häkkinen.

Emma Kimilainen ersetzt Valtteri Bottas. Foto: imago images/GEPA pictures

Bei Kimilainen war die Vorfreude riesig: „Er ist mein Kindheitsheld! Ich erinnere mich, dass ich jeden Sonntag aufgestanden bin und zugeschaut habe, wie er Rennen und Titel gewinnt“, schwärmte sie.

---------------------------------

Mehr News zur Formel 1:

---------------------------------

Formel 1: Neuer Gegner für Vettel

Für Deutschland gehen beim „Race of Champions“ Sebastian Vettel und Mick Schumacher an den Start. Vettel ist von dem Tausch der Finnen betroffen – er startet am Sonntag im Einzel nun gegen Kimilainen.

>>> Formel 1: Nächste Attacke! Red-Bull-Boss greift jetzt auch ihn an – „Ein Verlierer“

Das „Race of Champions“ kannst du live im TV verfolgen. Übertragen wird das Event am Wochenende von Sky. Gefahren wird auf einem zugefrorenen See. Los geht’s Samstag und Sonntag um 12 Uhr. (fs)